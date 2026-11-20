Un fuerte terremoto de 6.9 sacudió Junín, Perú, el viernes 20 de noviembre. Autoridades monitorean la actividad sísmica y expertos emiten recomendaciones clave de seguridad.

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.9 sacudió la región de Junín en Perú durante la tarde del viernes 20 de noviembre, según informó preliminarmente el Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS). El registro inicial del organismo norteamericano situó el epicentro a unos 22 kilómetros al noroeste de la localidad de Ondores, generando preocupación inmediata en la zona afectada.

Detalles técnicos y profundidad del evento sísmico

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ofreció datos complementarios que indican una magnitud ligeramente superior, reportando un preliminar de 7.3 para el evento. Esta organización nacional especificó además que el hipocentro se encontró a una profundidad de 48 kilómetros, lo cual influye en la intensidad de las sacudidas percibidas en la superficie.

Also read Sismo de magnitud 6,7 sacude Perú con epicentro en Junín

El sismo ocurrió a las 7:09 p.m. hora local, momento en que la actividad sísmica fue registrada por múltiples estaciones de monitoreo en la región central del país. Las autoridades competentes han establecido que continúan monitoreando de cerca la actividad sísmica para determinar si existen réplicas significativas.

Rol de expertos en seguridad y prevención

Ante la intensidad del terremoto, la docente en Atención Prehospitalaria de la Universidad CES, Paola Franco Velázquez, emitió directrices vitales para la población. La experta enfatizó que mantener la calma es fundamental y que buscar un lugar seguro inmediatamente es una de las primeras acciones que deben tomarse durante el temblor.

Advertisement

Franco Velázquez explicó que es crucial identificar previamente las zonas seguras dentro de la vivienda, así como las rutas de evacuación claras y los puntos de encuentro familiares establecidos. Estos preparativos previos permiten una respuesta más rápida y ordenada cuando ocurre un fenómeno natural inesperado.

Protocolos de actuación según la ubicación

La especialista señaló que no siempre es recomendable evacuar inmediatamente al sentir las primeras sacudidas. En casos específicos, como residir en pisos altos, lo indicado es resguardarse debajo de mesas resistentes o en estructuras sólidas y esperar a que termine el movimiento.

Solo después de que cesen las vibraciones se debe evaluar las condiciones estructurales del edificio antes de proceder a salir de la vivienda. Este método minimiza el riesgo de lesiones graves causadas por la caída de escombros durante el descenso apresurado.

Prevención y kit de emergencia obligatorio

Para gestionar la recuperación post-sismo, se recomienda identificar a las personas más vulnerables del hogar y mantener a la mano los números de emergencia actualizados. Contar con conocimientos básicos de primeros auxilios es esencial para atender posibles lesiones ocasionadas por la caída de objetos durante el evento.

Advertisement

Entre las acciones que se deben evitar estrictamente están entrar en pánico, utilizar innecesariamente las líneas de emergencia inmediatamente después del sismo y dejar abiertos los suministros de agua, energía o gas si se permanece en la vivienda. Franco aconsejó preparar un kit de emergencias completo que incluya botiquín, medicamentos esenciales, linterna, baterías, pito, agua y alimentos no perecederos suficientes para 72 horas.

Este equipo vital debe ser revisado cada seis meses para verificar que sus elementos estén en buen estado y listos para el uso inmediato. La preparación adecuada marca la diferencia entre una respuesta efectiva y la desorganización ante crisis naturales.