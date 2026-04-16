Sismo Superficial de Magnitud 3.3 Sacude la Zona del Volcán Chiles en la Frontera Colombo-Ecuatoriana

El Servicio Geológico Colombiano registró un movimiento telúrico de 3.3 puntos con una profundidad de 4 kilómetros cerca del Volcán Chiles. El epicentro se localizó a 11 kilómetros de Tufiño, Carchi. No se han reportado daños ni réplicas hasta el momento. La nota también explica el sistema de medición macrosísmica EMS-98 utilizado por el SGC y la forma de activar las alertas de sismos en dispositivos Android.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha informado sobre la ocurrencia de un nuevo sismo en la región, específico en la zona de influencia del Volcán Chiles , un área geográfica ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador . El evento sísmico tuvo lugar el pasado 16 de abril de 2026, y la entidad colombiana ha proporcionado detalles pormenorizados sobre sus características.

Según el boletín informativo emitido por el SGC, el movimiento telúrico fue clasificado como superficial, con una profundidad estimada de tan solo 4 kilómetros. La magnitud del temblor fue registrada en 3.3 puntos en la escala de medición utilizada por el Servicio Geológico Colombiano. Hasta el cierre de esta edición, no se han recibido reportes de daños materiales, afectaciones a la infraestructura ni a la población. Tampoco se han notificado réplicas significativas del evento, ni se han registrado comentarios o reportes de internautas sobre la percepción del sismo.

Las coordenadas geográficas del movimiento telúrico fueron de una latitud de 0.82 y una longitud de -77.96. El epicentro del sismo se localizó a una distancia de 11 kilómetros de la localidad de Tufiño, en la provincia de Carchi, Ecuador, afectando también al lado colombiano de la frontera.

Es relevante destacar que el Servicio Geológico Colombiano opera bajo un sistema de medición sísmica que difiere de las escalas más conocidas a nivel internacional, como la escala de Richter o la escala de magnitud de momento. La metodología empleada por el SGC se basa en la escala macrosísmica europea, conocida comúnmente como EMS-98. De acuerdo con un informe detallado de la propia entidad, esta escala se enfoca en la distribución y la severidad con la que un sismo es percibido por la población. Para ello, se consideran los efectos reportados por las personas a través de formularios específicos diseñados para la evaluación de intensidades sísmicas en diferentes municipios y localidades. En este sentido, una intensidad de 2 puntos en la escala EMS-98 se describe como un evento 'apenas sentido', indicando que solo un número muy reducido de personas podría haberlo percibido. Un sismo catalogado con una intensidad de 3 puntos se considera 'leve', lo que implica que fue sentido por un número mayor de personas, pero sin generar alarma generalizada. Finalmente, los temblores de magnitud 4 en esta escala son calificados como 'sentidos ampliamente', lo que significa que una parte considerable de la población en la zona epicentral pudo haberlo experimentado.

En un contexto más amplio de alertas sísmicas, cabe mencionar que plataformas tecnológicas como Google implementan sistemas avanzados para la detección temprana de terremotos. Google utiliza la red 'ShakeAlert', una sofisticada infraestructura compuesta por 1.675 sensores sísmicos distribuidos estratégicamente para identificar temblores de manera casi inmediata. Esta aplicación analiza de forma continua los datos provenientes de estos sensores para determinar con precisión la ubicación geográfica y la magnitud de cualquier evento sísmico. Una vez detectado un terremoto, el sistema ShakeAlert emite una señal que se transmite al sistema de alertas de terremotos de Android. Esta comunicación permite que una alerta de sismo sea enviada directamente a los dispositivos móviles de los usuarios, brindándoles un tiempo valioso para tomar medidas de precaución. El proceso para activar estas notificaciones de sismo en dispositivos Android, según la documentación oficial de Google, es sencillo y se detalla a continuación: es necesario acceder a la configuración del teléfono, luego seleccionar la opción 'Seguridad y emergencia' y posteriormente 'Alertas de terremotos'. En caso de que la opción 'Seguridad y emergencia' no se encuentre directamente visible, el usuario puede dirigirse a 'Ubicación', luego a 'Avanzada' y finalmente seleccionar 'Alertas de terremotos'. Esta aplicación, de carácter gratuito, es una herramienta vital que analiza los datos de los sensores sísmicos para determinar la ubicación y la magnitud de los terremotos, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante estos fenómenos naturales.

La periodista Geraldine Bajonero Vásquez, de Últimas Noticias de EL TIEMPO, firma este reporte informativo





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