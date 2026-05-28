Sistema de Equivalencias BEPS: Beneficios y requisitos para acceder al seguro de vida en 2027

El Sistema de Equivalencias BEPS es un mecanismo que permite a personas con ingresos inferiores a un salario mínimo y que no logran cotizar regularmente para una pensión acceder a un seguro de vida. Para 2026, el valor aproximado de una semana es de $65.378. La vinculación se puede hacer en los Puntos de Atención Colpensiones o de manera virtual.

El cálculo depende de factores como el incremento del salario mínimo y el tope máximo anual de ahorro permitido dentro del programa; aunque según la entidad, para 2026 el valor aproximado de una semana es de $65.378; aunque indicó además que una persona puedegracias al subsidio estatal del 20% que se entrega sobre el ahorro realizado.

En los casos de afiliados a fondos privados, el sistema permite completar las 1.150 semanas requeridas y el fondo presenta la solicitud ante el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Todo este mecanismoel Sistema de Equivalencias BEPS. El vicepresidente de los Beneficios Económicos Periódicos, Javier Eduardo Guzmán Silva, explicó que varios ciudadanos estuvieron cerca de retirarse del sistema e incluso iniciar procesos de devolución de saldos, pero cambiaron de decisión tras recibir orientación sobre esta alternativa.

"Hemos logrado hacerle realidad el sueño de pensionarse a colombianas y colombianos vinculados al programa BEPS. Muchos de ellos estuvieron a punto de retirarse, incluso iniciando el trámite de solicitud de devolución de saldos, pero gracias a una excelente asesoríay 24.008 cumplieron requisitos para acceder al seguro de vida en 2027.orientado a proteger económicamente a personas que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que no logran cotizar regularmente para una pensión.de las redes Su Red/Paga Todo y SuperGIROS en todo el país.

También recordó que la vinculación puede hacerse en los Puntos de Atención Colpensiones o de manera virtual. Entre los beneficios destacados aparecen que la cuenta no genera costos de administración, ofrece rentabilidad sobre los ahorros y cuenta con unDaniel Hernandez Naranjo Esta es Kira, la perrita Beagle rescatada tras video de presunto maltrato en Bogotá: esto se sabe de los hechos ocurridos en el barrio Bosa Atalaya





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