Sitp: nuevo altercado en autobús genera indignación en redes sociales tras besos y amenazas en cámara

Un ciudadano del autobús de Sitp que cubría la ruta K303, testigo de un nuevo altercado, denunció en redes sociales la discusión y las agresividades de la víctima y su victimaria. La batalla originó unaniczych reacciones y críticas, y por supuesto, indignación entre los pasajeros del autobús. La víctima habría golpeado en la nariz a otra mujer al interior del articulado, mientras su victimaria, vestida de rosa, lanzó besos en su mano con la cámara del celular. Participar en peleas o confrontaciones violentas dentro del sistema puede resultar en multas y cargos penales, y alterar la calma pública puede ascender a multas y cargos comunes dentro del sistema.

Un nuevo altercado en Sitp causó indignación en redes sociales, después de que la agresora de una mujer comenzara a lanzar besos a las personas que estaban grabando la riña en un autobús de Sitp .

En confusión, un ciudadano del bus que cubría la ruta K303 denunció que la víctima y su victimaria habían tenido una discusión al interior del articulado. La mujer, vestida de rosa, golpeó en la nariz a otra mujer, quien se encontraba sentada en sillas atrás.

Los ciudadanos rechazaron su acto, mientras que la victimaria hizo un gesto desafiante y, sentada en una silla azul, percepiendo que un ciudadano la estaba grabando, comenzó a saludar y lanzar besos en su mano a la cámara del celular.

'La pegó a la muchacha de atrás, es una traviesa, ahí está ella, dando besitos', relata el ciudadano, quien asegura que puede enfrentar cargos por lesiones personales. Participar en peleas o confrontaciones violentas dentro del sistema: multa de $189.800. Agredir físicamente a otra persona: multa de $379.60.

Además de posibles cargos penales. Alterar la calma pública con disturbios, gritos agresivos o comportamientos que afecten la convivencia: las sanciones pueden ascender a multa de tipo 3 o tipo 4 según la gravedad. Si hay 'lesiones personales': ya no sería solo una multa de convivencia. El caso puede pasar a la Fiscalía como delito penal





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