Situaciones de violencia y consumo de alcohol en la UPI La Rioja durante un evento en conmemoración del Día de la Madre

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó una inspección en la UPI La Rioja durante una celebración en honor al Día de la Madre, detectando situaciones de violencia y menores de edad consumiendo alcohol. Se identificaron episodios de riñas y alteraciones del orden entre algunos asistentes, con la madre de una adolescente en estado de embriaguez que impedió que se la valorara médicamente. La Secretaría solicitará el apoyo policial y de instituciones encargadas de proteger a menores para prevenir nuevas situaciones de riesgo.

Una inspección realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social reveló situaciones de violencia en la UPI La Rioja durante un evento en conmemoración del Día de la Madre, incluyendo menores de edad consumiéndole alcohol.

Se identificaron episodios de riñas y alteraciones del orden entre algunos asistentes, con gran parte de la población adulta presente bajo efectos del alcohol. Además, se observó a la madre de una adolescente en estado de embriaguez que impedió que se la valorara médicamente. Ante la gravedad de los hechos, se solicitó el apoyo policial y de instituciones encargadas de proteger a los menores





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