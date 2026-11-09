Six AI Giants Self-Regulate in White House Agreement Under Trump

Six major AI companies signed a voluntary safety pact at the White House, prioritizing self-regulation over strict government oversight as Donald Trump establishes the Superintelligence Force.

Seis de las corporaciones tecnológicas más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial firmaron un compromiso voluntario de seguridad en la Casa Blanca a finales de septiembre. Este acuerdo, sellado tras un almuerzo de trabajo con el presidente Donald Trump, delega la vigilancia de sus productos en los propios laboradores, marcando un cambio significativo en la gobernanza del sector. Los líderes de Google, xAI, Anthropic, Meta, Nvidia y OpenAI acordaron implementar controles internos para supervisar los riesgos de sus modelos, aunque el cumplimiento depende enteramente de su autorregulación.

Detalles del Acuerdo de Autorregulación IA

El documento contempla la creación de mecanismos internos para evaluar el comportamiento y las capacidades de los modelos de inteligencia artificial, con un enfoque especial en la prevención de ciberataques y otros riesgos tecnológicos. A pesar de que se incluyen evaluaciones de riesgos y revisiones externas, la supervisión efectiva recae en la honestidad y rigor de las empresas involucradas. El analista Brian Barrett, en la revista Wired, señaló que esta estructura de autorregulación presenta desafíos significativos, ya que las compañías deben poliziarse a sí mismas sin una autoridad reguladora externa con poder coercitivo.

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Posturas de Stakeholders y Críticas Reguladoras

Los ejecutivos presentes en la firma incluyeron a Sundar Pichai de Google, Elon Musk de xAI, Dario Amodei de Anthropic, Mark Zuckerberg de Meta, Jensen Huang de Nvidia y Greg Brockman de OpenAI. El presidente Donald Trump respaldó públicamente este enfoque el día siguiente en el Despacho Oval, afirmando que las empresas se vigilarán mutuamente y que la autorregulación funcionará muy bien. Sin embargo, expertos como Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, han cuestionado la ausencia de reglas obligatorias. Gutiérrez argumenta que ningún otro sector ofrece bienes con alto potencial de daño sin pruebas específicas de seguridad, lo que genera un vacío regulatorio peligroso.

Impacto Real y Futuras Fases de Regulación

Como respuesta a la acelerada carrera tecnológica, el pasado 4 de octubre, el mandatario estadounidense anunció la creación de la Fuerza de la Superinteligencia. Este comité dentro de la Casa Blanca está diseñado para coordinar la relación del gobierno con las compañías del sector y garantizar que Estados Unidos conserve su liderazgo mundial. La nueva fuerza es dirigida por figuras de alto rango, incluyendo a Jay Clayton de la Inteligencia Nacional, Andrew Ferguson de la Comisión Federal de Comercio, Emil Michael del Departamento de Guerra, y Scott Kupor de la Oficina de Gestión de Personal.

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Contexto Histórico y Paralelos con el Proyecto Manhattan

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ha evocado comparaciones históricas con el Proyecto Manhattan, iniciado en febrero de 1940. El senador John Fetterman destacó en septiembre durante una cumbre en Pittsburgh que la carrera de la IA recuerda a la creación de la bomba atómica, un programa que comenzó con 6.000 dólares y creció hasta 2.000 millones para 1945. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese año causaron cerca de 210.000 muertes, incluyendo efectos de radiación.

Legado Científico y Control Gubernamental Atómico

La analogía se extiende a figuras como el matemático John von Neumann, quien trabajó en Los Álamos bajo J. Robert Oppenheimer. Von Neumann influyó en la planificación de la defensa y apoyó el desarrollo de la bomba de hidrógeno, llegando a abogar por un ataque preventivo contra la Unión Soviética hacia 1950. La Comisión de Energía Atómica, creada en agosto de 1946, gestionó la transición de plantas militares a agencias civiles, dividiendo sus funciones en 1974 para establecer la Comisión Reguladora Nuclear, asegurando el control estatal del desarrollo atómico.