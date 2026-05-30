Soacha activa alerta amarilla hospitalaria por ocupación del 200 % en urgencias

El municipio declara alerta amarilla para reforzar la capacidad de respuesta de la red de salud ante una ocupación superior al 200 % en hospitales y clínicas, y llama a la ciudadanía a usar responsablemente los servicios de urgencia durante la jornada electoral.

El alcalde de Soacha , Julián Sánchez Perico, anunció la declaración de una alerta amarilla hospitalaria en todo el municipio, medida que busca garantizar la continuidad de la atención médica, reforzar la capacidad de respuesta de la red de salud y atender la creciente demanda de pacientes, sobre todo durante la jornada electoral presidencial programada para el fin de semana.

Según los datos presentados por la Secretaría de Salud de Soacha, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y la Dirección de Aseguramiento de Cundinamarca, la ocupación de camas en los hospitales y clínicas de la localidad ha sobrepasado el 200 % en algunos servicios de urgencias, lo que ha generado largas esperas para la asignación de camas, traslados de pacientes y realización de procedimientos médicos. El Hospital Mario Gaitán Yanguas y el Cardiovascular del Niño de Cundinamarca reportaron ocupaciones superiores al 200 %, la Clínica Avidanti alcanzó el 170 % y la Clínica San Luis el 120 %.

Ante esta sobrecarga, la autoridad municipal decidió activar la alerta amarilla con el objetivo de activar los planes de contingencia de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas. La declaratoria de alerta amarilla implica la puesta en marcha inmediata de varios protocolos: se garantizará la disponibilidad de personal médico y asistencial, se activarán cadenas de llamadas y sistemas de relevo para cubrir ausencias o incrementos inesperados en la demanda, y se mantendrá el suministro de combustible y otros recursos logísticos esenciales para la atención de emergencias.

Además, se creó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Salud, que coordinará las acciones de las EPS, las IPS y demás entidades involucradas, con el fin de articular una respuesta rápida y evitar que los pacientes esperen más de 48 horas para acceder a una cama o a un procedimiento necesario. Las autoridades subrayaron que la coordinación entre aseguradoras y prestadores es fundamental para proteger el derecho fundamental a la salud y para reducir los tiempos de espera en los servicios de urgencias.

Ante esta situación crítica, la administración municipal hizo un llamado a la población de Soacha para que utilice los servicios de urgencias de forma responsable, acudiendo a ellos únicamente en casos de verdadera necesidad y evitando consultas que puedan ser atendidas en atención primaria. El uso adecuado de los servicios de urgencia permitirá disminuir la presión sobre los hospitales, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar una atención oportuna a los pacientes con condiciones más graves.

La alerta amarilla permanecerá vigente mientras se superen los niveles críticos de ocupación y se logre estabilizar la capacidad de respuesta del sistema de salud, asegurando que la jornada electoral no se vea afectada por una mayor demanda de atención médica de emergencia





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