SOAT: Qué sanciones y coberturas no tiene

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores en Colombia. Su objetivo es proteger a las víctimas de accidentes y cubrir gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, la incapacidad permanente, la muerte y los gastos funerarios. Sin embargo, no cubre todos los accidentes de tránsito y algunas sanciones pueden aplicarse si no se cuenta con el SOAT o no se lo tiene al día.

principal objetivo amparar a las víctimas de accidentes y todo vehículo automotor que circule en Colombia debe tenerlo. gastos médicos , quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, la incapacidad permanente, la muerte y los gastos funerariosColombia Mayor: Así quedó el pico y cédula para retirar transferencia de mayo De no contar con el SOAT o no tenerlo al día, la persona se expone a recibir diferentes sanciones como multa de hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2026 equivale a $1.750.890 COP; inmovilización del vehículo y cobro por gastos de grúa y parqueadero.

Este sistema es periódicamente revisado por la Superintendencia Nacional de Salud, quien se encarga de la atención oportuna y eficaz de los lesionados; y la Superintendencia Financiera de Colombia, que ‘vela por los derechos de los consumidores ante las aseguradoras por la adquisición de este tipo de seguro y las tarifas que las mismas deben cobrar





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