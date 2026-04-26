Sobretasa en la energía para usuarios del Caribe ante la crisis de Air-e

El gobierno colombiano implementará una sobretasa de $8 por kilovatio/hora para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el fin de mitigar la crisis financiera de Air-e, que acumula deudas por $2,2 billones. La medida ha generado debate entre gremios del sector energético, quienes cuestionan su efectividad a largo plazo.

El 7 de mayo de 2024, meses antes de la intervención de Air-e, el presidente Gustavo Petro visitó Barranquilla para anunciar una medida destinada a reducir las tarifas de energía en la región Caribe .

La propuesta central era que el Gobierno nacional asumiera la deuda generada por la llamada opción tarifaria, un mecanismo implementado durante la pandemia para aplazar los aumentos en las facturas de electricidad y mitigar el impacto económico en los hogares. Esta decisión buscaba, además, aliviar la precaria situación financiera de las empresas comercializadoras, que se encontraban acumulando esta deuda.

Sin embargo, la implementación inicial de la medida enfrentó diversos obstáculos y no se concretó como se había previsto. En su lugar, se optó por un diferimiento del cobro a un plazo de 10 años, lo que redujo el impacto inmediato en las facturas, pasando de un incremento cercano a los $260 por kilovatio/hora a aproximadamente $54. Aunque esta solución brindó un respiro temporal a los usuarios, Air-e no se benefició, y su situación financiera se deterioró progresivamente.

Actualmente, según estimaciones de diversos gremios del sector energético, Air-e acumula deudas por un total de $2,2 billones. De esta cifra, $1,5 billones corresponden a generadores térmicos, $200 mil millones a generadores hidráulicos y $500 mil millones a las empresas transportadoras de energía.

Este panorama financiero crítico ha llevado al Gobierno nacional a anunciar el cobro de una sobretasa de $8 por kilovatio/hora, con el objetivo de contribuir al saneamiento de las obligaciones acumuladas por la empresa que presta servicios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Desde principios de año, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) ha enfatizado la necesidad de abordar los problemas de liquidez que afectan a los comercializadores de energía, argumentando que la sobretasa, que se aplicará a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial, no es una solución integral.

Asocodis señala que la raíz del problema radica en las deudas por subsidios, la opción tarifaria, los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, el incremento de la retención como anticipo del impuesto de renta, la posible adopción de una nueva metodología de remuneración y las pérdidas de energía. José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, expresó su desacuerdo con la sobretasa, argumentando que lo fundamental es corregir los problemas de liquidez.

Si bien reconoce que la medida podría aliviar la situación en cierta medida, considera que no aborda el problema estructural. Manzur también criticó la decisión de restringir la aplicación de la medida de limitación de suministros a empresas intervenidas, como Air-e, señalando que esto podría fomentar una cultura de impago.

Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, calificó la sobretasa como una solución de emergencia limitada, ya que solo se espera recaudar $235.000 millones, mientras que la deuda de Air-e asciende a $2,2 billones. Además, advierte que la deuda sigue aumentando mensualmente en aproximadamente $145 mil millones.

Cepeda Tarud considera que la medida es un mal necesario que los usuarios deben asumir, representando un incremento de aproximadamente el 1% en las facturas de electricidad, y enfatiza que este esfuerzo colectivo es crucial para garantizar la continuidad del servicio y evitar un colapso del sector eléctrico nacional. El respaldo a la medida está condicionado a la definición de un plazo para su cobro, el monto de las deudas a pagar y la disponibilidad de datos técnicos verificables





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