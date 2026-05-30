Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica respalda iniciativas para regular procedimientos estéticos y proteger a los pacientes

La SCCP manifestó su apoyo a las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad de los pacientes y a combatir el ejercicio ilegal de prácticas quirúrgicas estéticas. El gremio destacó la necesidad de establecer reglas claras sobre quiénes pueden realizar estos procedimientos y sus condiciones, participando técnicamente en iniciativas legislativas y ofreciendo su experiencia para construir una regulación que promueva la calidad y reduzca riesgos.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva ( SCCP ) ha emitido un comunicado en el que expresa su pleno respaldo a las iniciativas que buscan fortalecer la seguridad de los pacientes y combatir el ejercicio ilegal de prácticas quirúrgicas con fines estéticos.

Esta posición gremial subraya que el momento actual constituye una oportunidad crucial para retomar un debate que la comunidad científica ha venido impulsando desde hace años: la necesidad urgente de establecer regulaciones claras y precisas sobre qué profesionales están facultados para realizar procedimientos quirúrgicos estéticos y bajo qué condiciones técnicas, clínicas y de infraestructura deben ejecutarse. La SCCP destaca que ha participado activamente, aportando su experiencia técnica, en diversas iniciativas Legislativas orientadas a regular este campo.

Según sus datos, en los últimos años se han presentado al menos cinco proyectos de ley en el Congreso de la República sobre la materia, pero lamentablemente ninguno ha logrado avanzar hasta convertirse en una ley vigente. Estos debates, aunque no fructificaron en normas, permitieron identificar vacíos significativos y retos pendientes, particularmente en lo concerniente a la formación especializada del personal médico, los mecanismos de vigilancia sanitaria y los controles sobre la publicidad de dichos procedimientos.

Uno de los puntos que más preocupa al sector es la creciente y a menudo irresponsable promoción de procedimientos estéticos a través de redes sociales y plataformas digitales, donde se difunden mensajes que pueden minimizar los riesgos inherentes a cualquier intervención quirúrgica. Frente a esto, la SCCP insiste en que las personas deben contar con información veraz, suficiente y comprensible antes de tomar decisiones relacionadas con su salud y someterse a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.

La prioridad, reafirma el gremio, debe ser siempre la seguridad y el bienestar del paciente. Por ello, expresan su disposición total para acompañar y contribuir técnicamente en futuras discusiones legislativas que busquen cerrar estos vacíos normativos. Adicionalmente, la organización aclara un aspecto fundamental: en Colombia no existe una especialidad médica formalmente reconocida con el nombre de "cirugía estética".

Lo que existe es la especialidad de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, cuyos profesionales poseen una formación integral que incluye tanto la reconstrucción de alteraciones anatómicas como la mejoría estética, dentro de estrictos parámetros de seguridad. Finalmente, la SCCP pone a disposición del Gobierno Nacional, del Congreso y de las autoridades sanitarias toda su experiencia técnica y científica, con el fin de coadyuvar en la construcción de una regulación que fortalezca la calidad de la atención médica, promueva el ejercicio ético de la medicina y, sobre todo, reduzca de manera significativa los riesgos para los pacientes que deciden someterse a estos procedimientos





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