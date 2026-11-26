Sofía Alfonso y Zara Lamprea se imponen en la contrarreloj inaugural de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 en San Gil, marcando el inicio de la competencia ciclista.

La primera etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 se desarrolló el jueves 26 de noviembre en San Gil, Santander, con una cronoindividual de ocho kilómetros que estableció a las nuevas referentes del ciclismo colombiano. En esta jornada inaugural, Sofía Alfonso, atleta de la Liga de Caldas, y Zara Lamprea, vinculada a la Liga de Ciclismo de Bogotá LMC, se adjudicaron las victorias en sus respectivas categorías femeninas. Ambos triunfos definen el inicio de la competencia, que busca identificar a las promesas más destacadas del deporte nacional.

Sofía Alfonso lidera la categoría prejuvenil

Sofía Alfonso se coronó como la primera ganadora en la división prejuvenil tras completar la prueba en 25 minutos, 20 segundos y 76 milésimas. Su rendimiento le permitió asegurar el primer lugar en la contrarreloj individual, demostrando una superioridad técnica y física que la sitúa a la cabeza de la clasificación general en su segmento. Esta victoria marca un hito significativo para la ciclista representante de la Liga de Caldas en esta edición 2026.

Also read Abatido presunto líder de banda que tomó rehenes en Éxito Cartagena

La diferencia con sus competidoras directas fue notable, consolidando una ventaja considerable al inicio de la carrera. Diana Sofía Pulido se ubicó en el segundo puesto con un tiempo de 26:12.011, quedando a 52 segundos de la líder. El podio de la categoría prejuvenil damas se completó con Sara Alejandra Arias, también de la escuadra de Pulido, quien registró 26:37.077, es decir, un minuto y 17 segundos detrás de la ganadora.

La competencia fue exigente para el grupo, del cual participaban 52 ciclistas clasificadas. Stefania Pulido, perteneciente a Santander Orgullo Común, finalizó en la cuarta posición, mientras que Nathaly Sofía Verdugo, del equipo Liciclismo Boyacá Tecniseg, ocupó la quinta casilla con un registro de 26:58.024. La solidez de Alfonso en este recorrido plano y exigente de San Gil establece un estándar alto para las etapas posteriores.

Advertisement

Zara Lamprea defiende su título en categoría juvenil

En la categoría juvenil damas, Zara Lamprea de la Liga de Ciclismo de Bogotá LMC comenzó con autoridad la defensa del título obtenido en la edición anterior. La bogotana marcó un tiempo imponente de 24 minutos, 25 segundos y 84 centésimas, lo que le otorgó el primer lugar de la clasificación general en su división. Su actuación consolidó su estatus como una de las favoritas principales del torneo al sumar una ventaja estratégica desde el primer día.

Lamprea superó a sus rivales con una diferencia clara que reflejó su consistencia en la contrarreloj. Sharitha Amizquita, del equipo Team Bacc, se llevó la segunda plaza con un tiempo de 24:42.97, quedando 17 segundos detrás de la ganadora. Esta brecha de 14 segundos con respecto a Lamprea evidencia el nivel técnico alcanzado por la bogotana en el recorrido de ocho kilómetros en San Gil.

El resto del podio en esta categoría fue disputado intensamente por corredoras de distintos equipos regionales. Ana Sofía Suárez, del Mixto Valle-Santander, finalizó tercera con el mismo tiempo de 24:42.97, manteniendo la presión sobre las primeras posiciones. Alix Nicoll Sanabria, del equipo Licibog Bogotá LMC-A, se ubicó en la cuarta casilla con 25:00.56, mientras que su compañera de escuadra, Ana Kamila Castro, completó el top cinco.

Edwin Gómez se impone en la prueba masculina juvenil

La jornada también incluyó la contrarreloj individual masculina juvenil, donde Edwin Fernando Gómez, corredor de Boyacá Minera El Morro, se alzó con la victoria. El atleta marcó un tiempo de 21 minutos, 10 segundos y 95 centésimas, convirtiéndose en el primer líder de la clasificación general en su categoría. Su rendimiento estableció un nuevo referente de velocidad para el resto de los participantes en la prueba masculina.

Advertisement

La competencia en la categoría masculina juvenil mostró una lucha cerrada en la parte alta del podium, aunque Gómez mantuvo una distancia clara. Johan Sebastián Bacca, de la Liga NDS Indenorte Gobnds, finalizó segundo, a 13 segundos de la marca establecida por Gómez. Esta diferencia sugiere que, aunque el vencedor partió con ventaja, la competencia para mantener el liderato será desafiante en las etapas siguientes.

La Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 continúa con el objetivo de fomentar el ciclismo femenino y masculino juvenil en Colombia. Las victorias de Alfonso, Lamprea y Gómez no solo definen los tiempos iniciales, sino que también ponen en relieve la capacidad de resistencia y regularidad que exige la disciplina contrarreloj. El próximo desafío para estas atletas será sostener sus diferencias y responder a los ataques de sus rivales en las carreras por etapas ulteriores.