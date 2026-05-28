Sofía Arias se aferra a la fe en momentos difíciles de salud

La familia Arias, conocida por su icónica sección 'CazaNoticias', enfrenta un momento difícil. Sofía Arias, hija de Felipe Arias, comparte un mensaje de fe y esperanza en medio de su lucha contra una enfermedad. La familia se mantiene unida y espera un pronto parte médico que traiga tranquilidad.

Sofía Arias está enfrentando un difícil momento de salud, pero se mantiene firme en su fe. La familia Arias, conocida por su icónica sección 'CazaNoticias' y la frase 'No se quede callado, denuncie', ha mantenido un prudente hermetismo sobre el tema.

Sin embargo, las redes sociales de Felipe Arias han desatado una oleada de solidaridad y cadenas de oración. Sofía compartió una foto desde el hospital, rodeada de su familia y su pareja, Mateo Osorio, a quien conoció en la universidad. La familia Arias es conocida por su unidad y fe inquebrantable, especialmente después de que Felipe sobrevivió a un problema cardíaco en 2021. Todos esperan un pronto parte médico que traiga tranquilidad a su hogar





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