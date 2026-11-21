Sofía García Abello lidera a 198 bailarines en la comparsa DANCE del Club Cartagena. Un espectáculo que fusiona ritmos globales y culturas diversas bajo su dirección infantil.

Sofía García Abello, una joven de 11 años, ha asumido un rol protagónico en el panorama cultural como la capitana infantil de la comparsa DANCE, organizada por el Club Cartagena. Esta designación marca el inicio de una trayectoria artística significativa para la niña, quien se siente completamente segura y expresiva en los escenarios. Su pasión por el baile no es un hobby pasajero, sino una vocación que ha definido su identidad personal y social desde temprana edad.

El papel de Sofía como líder de DANCE

La nombramiento de Sofía García Abello como capitana infantil representa una oportunidad única para compartir su amor por la música con otros niños, demostrando que los sueños ambiciosos pueden comenzar a construirse desde la infancia. Recibir la noticia de su ascenso fue un momento de intensa emoción para ella, quien confiesa que casi no podía creerlo al enterarse. Para la joven, esta posición no solo implica liderazgo, sino la responsabilidad de guiar a un grupo numeroso de bailarines a través de una experiencia artística transformadora.

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Su entusiasmo es palpable al describir la experiencia como espectacular, afirmando que la ha disfrutado al máximo y expresando el deseo de que esta etapa no finalice pronto. Desde pequeña, Sofía ha mantenido una conexión profunda con los escenarios, una inclinación natural que ha florecido con los años hasta convertirse en su mayor pasión. Esta energía personal se refleja directamente en la comparsa que lidera, haciendo que DANCE sea una extensión de su personalidad y sus aspiraciones personales.

Filosofía artística y diversidad cultural de la comparsa

El nombre DANCE, que significa bailar en inglés, no fue elegido al azar, sino que resume la esencia central del espectáculo diseñado por Sofía. La joven explicaba que quería crear un espacio donde todos los integrantes pudieran expresarse libremente a través de la música, sin importar el ritmo o el estilo que preferieran. Su objetivo era simple pero poderoso: que todos pudieran bailar, divertirse y disfrutar enormemente, eligiendo un nombre sencillo pero con un gran significado.

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Esta visión se materializa en una producción masiva que reúne a 198 bailarines en total, divididos en ocho escenas diferentes. El público podrá presenciar una mezcla ecléctica de géneros que incluye jazz, ballet, pop, ritmos africanos, flamenco, música latina y expresiones culturales tradicionales. Esta diversidad de sonidos y movimientos busca demostrar que el baile es un lenguaje universal capaz de conectar a personas de distintas edades y orígenes culturales, fusionando tradiciones en un solo escenario.

La visión de Sofía hacia una carrera internacional

Las motivaciones detrás de la creación de este espectáculo van más allá de la diversión inmediata; Sofía García Abello aspira a convertirse en una bailarina internacional. Su ilusión consiste en recorrer el mundo a través de los diferentes ritmos, lo que ha impulsado la mezcla de estilos en DANCE. Le encanta conocer diversos tipos de música y aprender sobre otras culturas a través del movimiento, lo que explica la riqueza coreográfica del espectáculo.

El resultado es una propuesta llena de energía, diversión y sorpresas, diseñada para ser un puente cultural a través de la danza. Esta meta global ha sido el punto de partida para la concepción del show, integrando múltiples influencias artísticas en una sola presentación. Mientras trabaja hacia esa meta internacional, Sofía disfruta del presente con la convicción de que cada gran sueño comienza con un primer paso de baile, validando su liderazgo actual.

Equipo técnico y apoyo familiar detrás de la producción

El respaldo familiar ha sido fundamental para que esta visión artística se haga realidad, con un equipo multidisciplinario apoyando la producción. La madre de Sofía ha sido una impulsora clave, dirigiendo STUDYO, una academia de baile que participa activamente en el proyecto. De esta institución provienen diez coreógrafos profesionales, encargados de montar y refinar las diferentes coreografías que componen las ocho escenas del espectáculo.

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A la base coreográfica de STUDYO se suma la expertise técnica de OPIE, la entidad responsable de la producción audiovisual, la creación de videos y los efectos especiales que acompañarán la presentación en vivo. Este trabajo colectivo involucra a numerosas personas y entidades para hacer realidad la propuesta artística que Sofía imaginó, integrando talento local y profesional. Ante los espectadores, Sofía invita a disfrutar, cantar y bailar junto a ellos, asegurando que la experiencia de DANCE será inolvidable.