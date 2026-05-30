Sofía Petro no vaticinó 'estallido social' si gana Abelardo de la Espriella en elecciones 2026; es una imagen falsa

EL TIEMPO comprobó que una pieza gráfica sobre Sofía Petro vaticinando 'estallido social' si gana Abelardo de la Espriella en elecciones 2026 es una imagen falsa. La pieza gráfica, que se compartió en redes sociales, tiene signos de ser creada con Inteligencia Artificial (IA).

EL TIEMPO comprobó que una pieza gráfica sobre Sofía Petro vaticinando 'estallido social' si gana Abelardo de la Espriella en elecciones 2026 es una imagen falsa.

La pieza gráfica, que se compartió en redes sociales, tiene signos de ser creada con Inteligencia Artificial (IA). Abelardo de la Espriella es uno de los once candidatos que aún siguen en la carrera para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. A menos de una semana de las votaciones, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir la supuesta placa de EL TIEMPO.

La pieza gráfica dice: "SOFIA PETRO vaticina 'Estallido Social' si gana ABELARDO de la ESPRIELLA". El hombre de De la Espriella se enmarca junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, con quien hace parte de una lista de una lista de 11 aspirantes estampada en la tarjeta electoral diseñada para estos comicios presidenciales.

En dicho documento gráfico aparecen las fórmulas presidenciales distribuidas en las siguientes posiciones: Claudia Nayibe López Hernández - Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Abelardo Gabriel de la Espriella - José Manuel Restrepo Abondano, Miguel Uribe Londoño - Luisa Fernanda Villegas Araque, Roy Leonardo Barreras Montealegre - Martha Lucía Zamora Ávila, Paloma Susana Valencia Laserna - Juan Daniel Oviedo Arango. EL TIEMPO comprobó que la pieza no fue publicada y que tiene signos de ser creada con Inteligencia Artificial (IA).

La hija del presidente Gustavo Petro se ha hecho famosa por sus declaraciones en redes sociales, pero esta vez se trata de un montaje hecho con inteligencia artificial (IA) a partir de una gráfica difundida por el medio en 2022. El hombre de De la Espriella se enmarca junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, con quien hace parte de una lista de una lista de 11 aspirantes estampada en la tarjeta electoral diseñada para estos comicios presidenciales.

En dicho documento gráfico aparecen las fórmulas presidenciales distribuidas en las siguientes posiciones: Claudia Nayibe López Hernández - Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Abelardo Gabriel de la Espriella - José Manuel Restrepo Abondano, Miguel Uribe Londoño - Luisa Fernanda Villegas Araque, Roy Leonardo Barreras Montealegre - Martha Lucía Zamora Ávila, Paloma Susana Valencia Laserna - Juan Daniel Oviedo Arango. La hija del presidente Gustavo Petro se ha hecho famosa por sus declaraciones en redes sociales, pero esta vez se trata de un montaje hecho con inteligencia artificial (IA) a partir de una gráfica difundida por el medio en 2022.

EL TIEMPO comprobó que la pieza no fue publicada y que tiene signos de ser creada con Inteligencia Artificial (IA). La hija del presidente Gustavo Petro se ha hecho famosa por sus declaraciones en redes sociales, pero esta vez se trata de un montaje hecho con inteligencia artificial (IA) a partir de una gráfica difundida por el medio en 2022. EL TIEMPO comprobó que la pieza no fue publicada y que tiene signos de ser creada con Inteligencia Artificial (IA)





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