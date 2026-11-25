La actriz Sofía Vergara fue honrada con una escultura de 7,30 metros y dos distinciones oficiales en Barranquilla. La ciudad celebró su legado cultural y el orgullo de ser costeña durante el homenaje.

La ciudad de Barranquilla rindió un emotivo tributo a su hija ilustre Sofía Vergara, quien fue el centro de atención durante un homenaje que exaltó su identidad costeña y su trayectoria internacional. La actriz llegó con su inconfundible acento barranquillero y un vestido azul que armonizaba con el color de la nueva obra monumental dedicada a su figura. Este evento, que contó con la presencia de autoridades locales y familiares, sirvió para celebrar a la mujer que ha llevado el acento, las costumbres y la esencia de su tierra natal por escenarios de todo el mundo.

Homenaje con escultura monumental de Yino Márquez

Sofía Vergara contempló por primera vez en vivo la escultura creada por el artista plástico barranquillero Yino Márquez. La obra tiene 7,30 metros de altura y pesa seis toneladas de peso. Desde el 10 de julio de 2025, esta instalación se levanta como un símbolo permanente del reconocimiento de la ciudad hacia la actriz. Vergara manifestó su gratitud al artista y afirmó que este homenaje representa un regalo que permanecerá en el tiempo y formará parte de su historia personal y de la memoria histórica de Barranquilla.

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Declaraciones de Sofía Vergara sobre sus raíces

La actriz despejó cualquier duda sobre el vínculo emocional que mantiene con su lugar de nacimiento. Vergara expresó que, aunque se fue de Barranquilla hace muchísimos años, la ciudad nunca salió de su corazón. Señaló que su identidad, sus raíces y el orgullo de ser costeña están presentes en su acento, su forma de ver la vida, sus costumbres, su recocha, su gritadera y su mamadera de gallo. A sus 54 años, utilizó el escenario para inspirar a las nuevas generaciones, asegurando que desde Barranquilla sí se puede llegar muy lejos y que nadie debe renunciar a sus sueños por considerarlos demasiado grandes.

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Reconocimientos oficiales y discursos de autoridades

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que la escultura es una muestra del cariño de toda la ciudad hacia una mujer que ha proyeccionado el barranquillero por el mundo entero. Char atribuyó el éxito de la obra al talento de Yino Márquez, formado en la Escuela Distrital de Arte, y a la colaboración de otros artistas locales. El mandatario declaró que llevar la sangre barranquillera por el mundo es un orgullo para la ciudad y que esta imagen, creada por manos de artistas de la región, busca demostrar que Vergara es muy especial para todos los barranquilleros.

Distinciones del Carnaval y la Alcaldía Distrital

El acto de homenaje incluyó la entrega de dos importantes reconocimientos que exaltan la trayectoria de Sofía Vergara y su aporte a la proyección internacional de Barranquilla. La primera dama, Katia Nule, le entregó el Turbante de la Tradición, que es el máximo galardón otorgado por el Carnaval de Barranquilla a quienes representan y exaltan la identidad cultural de esta celebración patrimonial. Adicionalmente, el alcalde Alejandro Char le impuso la distinción como Personaje de Barranquilla, la máxima condecoración que otorga la Alcaldía Distrital, expresando así la admiración y gratitud de la ciudad.