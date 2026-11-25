La actriz colombiana Sofía Vergara asistió el 24 de noviembre a la inauguración de su estatua en Barranquilla, recibiendo la Medalla Ciudad Oro y el Turbante de la Tradición.

La actriz colombiana Sofía Vergara recibió el martes 24 de noviembre un homenaje inolvidable en su ciudad natal, Barranquilla, donde se inauguró una imponente estatua de bronce de 7,5 metros de altura.

Esta obra monumental fue instalada en el Gran Malecón para reconocer su destacada trayectoria artística y el orgullo que representa para la capital del Atlántico. Con 54 años, Vergara asumió el reconocimiento con emoción, agradecimientos y su característico sentido del humor durante la ceremonia.

Estátua de bronce honra trayectoria en Gran Malecón

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La escultura, obra del artista Yino Márquez, se alza como un símbolo permanente del éxito de la actriz en la plaza central. Márquez entregó personalmente una réplica de menor tamaño a Vergara para que la llevara consigo, simbolizando la conexión entre la obra pública y la memoria privada. La actriz expresó que Barranquilla es la parte más importante de su historia personal y profesional, reafirmando el vínculo indisoluble con su lugar de origen.

Vergara reafirma su identidad y laza familiar con Barranquilla

Durante su discurso, Sofía Vergara declaró que, aunque se fue de Barranquilla hace muchísimos años, la ciudad nunca se fue de ella. Destacó que todo lo que ha sido en su vida tiene raíces allí, desde su familia y amigas de la infancia hasta su colegio y la ciudad donde nació su hijo Manolo. El acento, las costumbres y la manera de disfrutar la vida de Vergara siguen profundamente marcados por su origen barranquillero, un aspecto que valoró profundamente en este reencuentro.

Anécdotas personales y broma sobre su exesposo durante el acto

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En un momento de ligereza, Vergara hizo referencia a su exesposo, quien estaba presente en el evento acompañado de una nueva pareja. Con humor, lo describió como "descarado" al verlo con una mujer de al menos 15 años menor. También compartió sus gustos culinarios, revelando que su prioridad ese día era comer una butifarra y un bollo de yuca en lugar de enfocarse inmediatamente en la estatua. Este detalle humanizó el evento y conectó con la tradición gastronómica de la región.

Entrega de medallas y llamados a las nuevas generaciones

El alcalde Alejandro Char entregó a Vergara un decreto de exaltación y la Medalla Ciudad de Barranquilla categoría Oro, grado Comendador. También recibió el Turbante de la Tradición, distinción otorgada por la monarquía carnavalera. La actriz instó a niños y jóvenes a atreverse a soñar y ser ellos mismos, evitando que nadie les diga que sus metas son muy grandes, buscando que la estatua sirva como recordatorio de que los sueños pueden cumplirse.