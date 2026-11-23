La actriz colombiana Sofía Vergara fue honrada con una estatua de bronce y el máximo reconocimiento del Carnaval de Barranquilla el 24 de noviembre en una ceremonia oficial.

Sofía Vergara regresó a su ciudad natal, Barranquilla, para recibir un homenaje oficial por su exitosa trayectoria internacional durante un acto especial programado para el martes 24 de noviembre. La actriz colombiana será la protagonista central de la ceremonia que se llevará a cabo en el Gran Malecón, donde conocerá por primera vez de manera presencial la imponente estatua de bronce que lleva su imagen y que fue colocada públicamente el 10 de julio de 2025.

Ceremonia oficial en el Gran Malecón de Barranquilla

La ceremonia, que comenzará a las 5:30 de la tarde, estará encabezada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, quienes presidirán el evento junto a la actriz. Durante este encuentro institucional, la artista recibirá un decreto que la exalta como barranquillera ilustre, la máxima distinción cívica que entrega la ciudad a los personajes que contribuyen significativamente a proyectar su nombre a nivel global.

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El acto también incluirá un reconocimiento simbólico por parte del Carnaval de Barranquilla, organización que le entregará el Turbante de la Tradición, considerado su premio más alto. La programación oficial contempla un breve espectáculo cultural de diez minutos, dirigido por Pedro Díaz, en el que participarán 50 hacedores del Carnaval de Barranquilla. Para el cierre musical, se contará con la presencia de Aria Vega, otra talentosa artista nacida en Barranquilla y reciente ganadora de un premio Grammy Latino.

Detalles técnicos de la escultura de bronce de Vergara

La escultura de Sofía Vergara fue inaugurada el 10 de julio de 2025, fecha conmemorativa en la que la actriz cumplió 53 años. La obra artística está ubicada en la Plaza de las Luces del Gran Malecón y fue realizada íntegramente por el escultor barranquillero Yino Márquez. El cuerpo de la estatua mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas, un cálculo que incluye la estructura de hierro necesaria para sostener la figura.

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El material utilizado para la elaboración de la pieza es completamente bronce, lo que le otorga una durabilidad y un valor estético permanente. La instalación de esta obra pública ha sido ampliamente compartida por Sofía Vergara a través de sus redes sociales, donde ha documentado su regreso a la ciudad. En uno de sus posts, vestida con atuendos de blanco y negro, la actriz escribió el saludo "Llegando a la Arenosa" para saludar a sus seguidores.

Impacto cultural y reacciones ante el homenaje a Vergara

Sofía Vergara ha destacado la carrera de la actriz, quien se ha convertido en una de las figuras colombianas con mayor proyección internacional, reforzando su vínculo emocional con Barranquilla. La actriz expresó su profundo agradecimiento cuando se hizo pública la instalación de la escultura en las redes sociales. Agradeció a su ciudad natal por este obsequio y señaló que jamás imaginó que su historia, trabajo y sueños dejarían una huella tan significativa en una tierra que tanto ama, respeta y echa de menos.

La artista también enfatizó que todo lo que ha logrado profesionalmente se lo debe a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en su tierra natal. Durante su visita, la actriz compartió momentos de celebración con la comida típica, publicando videos de las tortas y los postres locales con los que fue recibida. Este reconocimiento destaca no solo su éxito personal, sino también el legado cultural que mantiene con su ciudad de origen, consolidando su estatus como una ícono global con raíces firmes en Colombia.