Sofía Vergara es honrada en Barranquilla con estatua, decreto de ilustre y Turbante de la Tradición durante ceremonia en el Gran Malecón.

La actriz colombiana Sofía Vergara ha regresado a su ciudad natal, Barranquilla, para recibir el reconocimiento más alto que el distrito puede otorgar a sus hijos. Durante su llegada el lunes 23 de noviembre, se ha dado inicio a una serie de homenajes organizados por la Alcaldía de la ciudad, culminando con la inauguración de una estatua en su honor.

Inauguración de estatua en el Gran Malecón

La figura metálica, conocida cariñosamente como 'La Toty' en referencia al apodo de la actriz, fue erigida en julio de 2025 en el Gran Malecón del Río. Aunque la escultura lleva meses en su ubicación, esta ceremonia marca la primera vez que Vergara verá físicamente el tributo público dedicado a su trayectoria. El evento oficial se llevará a cabo este martes a las 17:30 horas frente a la nueva instalación artística.

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Decretos de exaltación y distinciones oficiales

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presidirá la entrega del decreto de exaltación como barranquillera ilustre. Esta es la máxima distinción civil que otorga el gobierno local a las personas que han ayudado a proyectar la imagen de la ciudad internacionalmente. Además de este reconocimiento político, la actriz recibirá el Turbante de la Tradición.

Esta segunda condecoración representa la máxima distinción del Carnaval de Barranquilla. Se le otorga a quienes han destacado por su trayectoria artística y por la forma en que han promovido sus raíces culturales fuera del territorio nacional, consolidando así la identidad colombiana en el extranjero.

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Un legado de éxitos en cine y televisión

Sofía Vergara es considerada, junto con Shakira, como una de las figuras más reconocidas de Barranquilla a nivel global. Su papel como Gloria Delgado-Pritchett en la comedia Modern Family, emitida entre 2009 y 2020, la consolidó como la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense durante varios años consecutivos. Este trabajo le valió cuatro Premios del Sindicato de Actores (SAG) y múltiples nominaciones a los Emmy y Globos de Oro.

En el ámbito cinematográfico, ha protagonizado producciones como Big Trouble, Chasing Papi, Chef y Hot Pursuit. En 2024, rompió su imagen cómica al interpretar a Griselda Blanco en la miniserie Griselda para Netflix. También ha aportado su voz a grandes estrenos animados como Mi Villano Favorito 4 y ha sido jurado en America's Got Talent de NBC.

Celebración cultural con Aria Vega

La programación del homenaje incluirá un espectáculo cultural de diez minutos dirigido por Pedro Díaz, con la participación de artistas del Carnaval de Barranquilla. La cantante local Aria Vega, reciente ganadora del Grammy Latino, ofrecerá una presentación especial durante el acto. Tras su llegada, Vergara ha compartido en redes sociales momentos de fiesta con familiares y amigos.