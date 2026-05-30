SOLATI S.A.S. denuncia ciberataque y comprometimiento de información de clientes EPM y CHEC

La empresa SOLATI S.A.S., Contratistas de EPM y proveedora de servicios tecnológicos especializados en gestión de cartera, denunció haber sido víctima de un incidente de ciberseguridad, presuntamente ejecutado por una organización criminal internacional, que habría afectado información analítica de cartera de sus clientes EPM y CHEC.

La empresa SOLATI S.A. S., Contratistas de EPM y proveedora de servicios tecnológicos especializados en gestión de cartera, denunció haber sido víctima de un incidente de ciberseguridad, presuntamente ejecutado por una organización criminal internacional, que habría afectado información analítica de cartera de sus clientes EPM y CHEC .

Según la empresa, el acceso no autorizado se limitó a un servicio complementario de informes especializados y no afectó su plataforma principal. Además, indicó que la información divulgada correspondería a datos no sensibles y sin impacto en la infraestructura de las entidades





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