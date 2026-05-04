El soldado Donar Herlinton Perenguez Revelo falleció en un enfrentamiento con disidencias en Briceño, norte de Antioquia. Un compañero resultó gravemente herido. El Ejército Nacional lamentó la pérdida y reafirmó su compromiso con la seguridad de la región. Además, se reporta que la inflación en abril superará las previsiones iniciales.

La pérdida del soldado Donar Herlinton Perenguez Revelo durante enfrentamientos con disidencias en el norte de Antioquia ha sumido en el luto a las Fuerzas Armadas de Colombia.

El trágico incidente ocurrió en la madrugada del lunes 4 de mayo, en la zona de Briceño, cuando tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 se encontraban desarrollando operaciones ofensivas contra grupos armados ilegales. Durante el combate, el soldado Perenguez Revelo recibió un impacto de bala y, a pesar de la atención inmediata brindada por personal de enfermería de combate, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Un compañero de unidad resultó herido de gravedad y se encuentra a la espera de ser evacuado de la zona, una tarea complicada por las adversas condiciones climáticas. El Ejército Nacional ha expresado sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del soldado caído, y ha anunciado que no cejará en su empeño por garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la región.

La ofensiva contra los grupos armados organizados continuará con el objetivo de identificar y neutralizar a los responsables de este ataque. Este lamentable suceso subraya los riesgos y desafíos que enfrentan las tropas en su misión de defender la soberanía y proteger a la población civil. La determinación del Ejército Nacional de mantener la presión sobre los grupos ilegales es fundamental para avanzar hacia la paz y la estabilidad en el país.

La memoria del soldado Perenguez Revelo será honrada por su valentía y dedicación al servicio de la nación. El enfrentamiento en Briceño se produjo en el contexto de una escalada de violencia en el norte de Antioquia, donde diversos grupos armados ilegales disputan el control del territorio.

Las tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 han intensificado sus operaciones en la zona en los últimos días, buscando desarticular las estructuras criminales y proteger a la población civil de sus acciones. La complejidad del terreno y las condiciones climáticas adversas dificultan las operaciones militares, pero el Ejército Nacional ha reafirmado su compromiso de continuar luchando contra la ilegalidad y el terrorismo.

La pérdida del soldado Perenguez Revelo es un duro golpe para la institución militar y para el país, pero también sirve como un recordatorio de la importancia de la unidad y la determinación en la defensa de los valores democráticos. El Ejército Nacional ha dispuesto un equipo interdisciplinario para brindar apoyo psicológico y social a la familia del soldado caído, y ha reiterado su compromiso de garantizar la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia.

La búsqueda de una solución pacífica al conflicto armado sigue siendo una prioridad para el gobierno colombiano, pero mientras tanto, las Fuerzas Armadas continuarán cumpliendo con su deber de proteger a la población y defender la integridad del territorio nacional. La situación en el norte de Antioquia requiere una atención urgente y coordinada por parte de las autoridades competentes, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de la región.

Más allá del trágico incidente en Briceño, la situación económica del país también genera preocupación. Las previsiones iniciales sobre la inflación para el mes de abril se han visto superadas, lo que sugiere que la presión sobre los precios continuará aumentando en los próximos meses. Este aumento de la inflación podría tener un impacto negativo en el poder adquisitivo de los ciudadanos y en la estabilidad económica del país.

El Banco de la República ha adoptado medidas para controlar la inflación, pero los resultados aún no son evidentes. La incertidumbre económica se suma a la inestabilidad social y política que vive Colombia, lo que dificulta aún más la tarea de construir un futuro próspero y equitativo para todos los colombianos. La necesidad de implementar políticas económicas y sociales que promuevan el crecimiento inclusivo y la reducción de la desigualdad es más urgente que nunca.

La inversión en educación, salud e infraestructura es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la economía del país. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial para superar los desafíos que enfrenta Colombia y construir un futuro mejor para las próximas generaciones.

La memoria del soldado Perenguez Revelo, así como la preocupación por la situación económica, deben inspirarnos a trabajar juntos por un país más justo, seguro y próspero





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