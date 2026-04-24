Soldado de EE.UU. Acusado de Usar Información Clasificada sobre Maduro para Apuestas Ilegales

Un soldado estadounidense enfrenta cargos por tráfico de información privilegiada al apostar sobre la captura de Nicolás Maduro, obteniendo ganancias de 400.000 dólares. La investigación revela un uso indebido de datos sensibles en un contexto de seguridad nacional.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado cargos formales contra un miembro del ejército, identificado como Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, acusado de un grave delito de seguridad nacional : el uso indebido de información clasificada relacionada con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro para obtener ganancias financieras ilícitas a través de apuestas en mercados de predicción.

La investigación, que ha generado considerable atención mediática, revela que Van Dyke, quien desempeñó un papel activo en la planificación y ejecución de la operación que culminó con la detención de Maduro el 3 de enero de 2026, aprovechó su conocimiento privilegiado para anticipar resultados y realizar apuestas estratégicas que le reportaron aproximadamente 400.000 dólares. Este caso plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de la información sensible y la integridad de los procesos militares.

La acusación formal detalla que Van Dyke, mientras estaba destinado en una base militar en Carolina del Norte, tuvo acceso a información confidencial en el marco de la “Operación Resolución Absoluta”, una iniciativa a la que se unió el 8 de diciembre de 2025. Su participación directa en la operación le proporcionó un conocimiento interno crucial sobre el desarrollo de los eventos, lo que le permitió predecir con precisión el futuro político de Venezuela y la situación de Maduro.

El soldado, consciente de la ilegalidad de sus acciones, tomó medidas deliberadas para ocultar su identidad como el operador en la plataforma de predicción Polymarket, lo que sugiere una intención clara de encubrir su actividad fraudulenta. Entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, Van Dyke realizó un total de 13 apuestas, invirtiendo inicialmente alrededor de 33.000 dólares en diversos escenarios relacionados con Venezuela.

Estas apuestas incluían predicciones sobre la posible destitución o salida de Maduro del poder antes de una fecha específica, así como otras variables políticas relevantes. La conducta de Van Dyke ha sido calificada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, como un claro ejemplo de tráfico de información privilegiada, advirtiendo que estos mercados de predicción no pueden servir como un refugio para actividades ilegales.

El fiscal enfatizó la importancia de proteger la integridad de los mercados financieros y de garantizar que la información privilegiada no se utilice para obtener ganancias indebidas. La gravedad de los cargos que enfrenta Van Dyke es considerable, ya que se le imputan tres violaciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos, un cargo por fraude electrónico y otro por transacción monetaria ilegal.

En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar penas de prisión que oscilan entre 10 y 20 años por cada cargo, lo que podría resultar en una condena prolongada. El caso ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger la información clasificada y prevenir el abuso de información privilegiada por parte de personal militar.

Además, ha puesto de relieve los riesgos asociados con los mercados de predicción y la necesidad de una regulación más estricta para evitar que se utilicen para fines ilícitos. La investigación continúa en curso, y las autoridades están examinando la posibilidad de que otros individuos pudieran estar involucrados en el esquema fraudulento. El Departamento de Justicia ha prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para garantizar que todos los responsables rindan cuentas por sus acciones.

La situación ha provocado una reacción en el gobierno estadounidense, con el presidente Donald Trump, aunque inicialmente ajeno a los detalles del caso, comparándolo con el escándalo del beisbolista Pete Rose, quien fue vetado de la MLB por apostar sobre su propio equipo. Trump subrayó los peligros de mezclar información privilegiada y apuestas, enfatizando la importancia de mantener la integridad y la ética en todas las áreas de la vida pública.

El caso de Van Dyke sirve como una advertencia contundente sobre las consecuencias del abuso de información privilegiada y la importancia de proteger la seguridad nacional. La investigación ha revelado una vulnerabilidad en los sistemas de seguridad que permite a individuos con acceso a información clasificada aprovecharla para obtener ganancias personales, lo que plantea serias preguntas sobre la eficacia de las medidas de control existentes.

Se espera que este caso impulse una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y la implementación de medidas más rigurosas para prevenir futuros incidentes similares. La comunidad de inteligencia y las fuerzas armadas están trabajando para fortalecer sus sistemas de seguridad y garantizar que la información clasificada se proteja adecuadamente.

El caso también ha generado preocupación en Venezuela, donde el gobierno ha condenado la conducta de Van Dyke y ha exigido una investigación completa para determinar si hubo otros individuos involucrados en la operación que condujo a la captura de Maduro. El gobierno venezolano ha acusado a Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos y de utilizar tácticas encubiertas para desestabilizar el país.

La situación ha exacerbado las tensiones entre los dos países, que ya se encuentran en un estado de conflicto diplomático. El caso de Van Dyke es un recordatorio de la complejidad de las relaciones internacionales y de los riesgos asociados con las operaciones encubiertas. Es fundamental que se respeten los principios del derecho internacional y que se eviten acciones que puedan socavar la estabilidad regional.

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que se protejan los derechos humanos y que se promueva la paz y la seguridad en todo el mundo





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