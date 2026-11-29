Más de 2000 militares de El Salvador operan en Haití para combatir a la coalición Viv Anansm, generando tensiones diplomáticas con EE.UU. y la ONU.

El pasado 26 de octubre, un contingente de más de 2.000 soldados salvadoreños arribó a Haití bajo la orden directa del presidente Nayib Bukele, quien prometió ayudar a reclamar el territorio de manos de las bandas criminales mediante su estratégica fórmula de mano dura. Esta intervención militar marked un giro significativo en la seguridad del país caribeño, que desde hace años sufre la violencia de grupos armados que han tomado el control de vastas áreas urbanas.

Contexto de crisis humanitaria en Haití

Haití se encuentra actualmente inmerso en un ciclo de violencia extrema derivado de la disputa territorial entre varias pandillas, un conflicto que ha dejado más de 1.5 millones de desplazados internos y más de 5.700 personas asesinadas tan solo durante este año. A pesar de que las Naciones Unidas establecieron un gobierno de transición en 2024 con el objetivo de restablecer el orden, el crimen organizado ha logrado expandirse exponencialmente por todo el territorio nacional. Según cifras oficiales de la ONU, estos grupos ilegales controlan actualmente el 80 % de Puerto Príncipe y la mayoría de las vías de acceso hacia la República Dominicana, el país vecino.

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Autonomía operativa y respuesta inmediata

Alexis Didier Fils-Aimé, líder del gobierno haitiano incapaz de contener a las pandillas con sus propios recursos, habría firmado un acuerdo de cooperación con Bukele para abordar la crisis. El objetivo principal de estas nuevas operaciones es enfrentar a la 'Viv Anansm', una coalición de pandillas fundada en 2023 que surgió tras la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por militares de Kenia. Esta misión fue reemplazada en 2025 por la Fuerza de Supresión de Pandillas de la ONU, conocida como GAF, una entidad que ha sido criticada por carecer de la capacidad necesaria para resolver el reto de las bandas en su país.

Tras 30 años de un Estado fallido, la alternativa propuesta por Bukele aparece como una solución rápida y distante de la burocracia de las Naciones Unidas. Aunque las autoridades haitianas reconocen que la ONU ha logrado disminuir la violencia en algunos periodos, la consideran poco efectiva en el largo plazo. Los expertos señalan que una de las mayores ventajas de los contingentes militares salvadoreños es su autonomía, ya que los soldados responden directamente a Bukele y, en cierta medida, al Gobierno haitiano, lo que les permite actuar con mayor rapidez y decisión.

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Tensiones diplomáticas y derechos humanos

No obstante, la intervención salvadoreña no está exenta de controversias. La Sociedad Haitiana de Criminología y Estudios Penales ha indicado que el grado de respeto que impone el ejército de El Salvador en Haití es mucho mayor que el de las misiones internacionales, las cuales son a menudo burladas tanto por las pandillas como por los propios civiles. Desde que llegaron los soldados, los jefes de los grupos armados han hecho declaraciones diferentes, y el líder de la 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias 'Lanmó San Jou', envió una carta a la ONU la semana pasada reclamando una negociación.

Por otro lado, María Fernanda Arocha de ACLED Data advierte que la falta de control sobre los oficiales de Bukele puede ser un problema, especialmente considerando que las operaciones ocurren en entornos densamente poblados. Es indispensable que los despliegues respeten los derechos humanos, un desafío agravado por la presencia de múltiples actores en el conflicto, incluyendo a la GAF, las fuerzas militares haitianas y mercenarios de empresas como Blackwater. El 31 de octubre, un operativo en Puerto Príncipe llevó a las fuerzas salvadoreñas a actuar muy cerca de la embajada de Estados Unidos, generando una respuesta diplomática que llevó al encargado de negocios en Haití, David Howell, a solicitar a Fils-Aimé que detuviera las operaciones lo antes posible.

Características del enemigo y desafíos futuros

El desafío más grande para las operaciones de Bukele radica en la naturaleza del enemigo, ya que las pandillas haitianas se parecen más a grupos paramilitares con acceso a armamento de guerra y control de la economía local. La coalición Viv Anansm, de la que forma parte la 400 Mawozo, representa una amenaza compleja que supera lo que tradicionalmente se entiende por pandilla. La efectividad de la intervención salvadoreña sigue por probarse, dado que los militares solo llevan desplegados en Haití un mes, pero su capacidad de acción inmediata contrasta con la inercia de las misiones internacionales.

La situación continúa evolucionando rápidamente, con el ejército salvadoreño avanzando en sus operaciones mientras enfrenta la resistencia de una estructura criminal altamente organizada. La comunidad internacional observa de cerca cómo estos eventos impactarán la estabilidad regional y la trayectoria hacia la recuperación de Haití, un país que ha luchado durante décadas contra la inestabilidad política y la inseguridad generalizada que caracteriza a su actual contexto social.