Soledad busca posicionarse como un destino turístico: gestión local ha iniciado mesas técnicas para elaborar una política pública

La Alcaldía de Soledad ha iniciado una serie de mesas técnicas para elaborar una política pública en materia de turismo. La Oficina de Competitividad de la Alcaldía de Soledad ha reunido a actores vinculados con la hotelería, la gastronomía, la cultura, la tradición y la museografía, entre otras áreas estratégicas, con el objetivo de levantar un inventario turístico y definir la visión a 7 años y la ruta y marca de ciudad de Soledad con el propósito de ingresar al catálogo turístico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a nivel nacional.

El municipio de Soledad posee una vasta riqueza cultural, gastronómica e incluso natural. Es cuna de la cumbia y del maestro Pacho Galán; además, Simón Bolívar figura entre sus visitantes más ilustres.

A ello se suma la butifarra, su plato insignia, reconocido ampliamente a nivel nacional. A pesar de contar con estos atributos, este terruño no ha logrado posicionarse como un destino turístico de impacto en el departamento aun cuando en su jurisdicción se ubican el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la Terminal Metropolitana de Barranquilla.

Para empezar a cambiar esa realidad, la Alcaldía de Soledad ha iniciado una serie de mesas técnicas que permitan la construcción de una política pública para consolidarse como un referente regional en materia de turismo. El proceso, la Oficina de Competitividad de la Alcaldía de Soledad, ha permitido reunir a actores vinculados con la hotelería, la gastronomía, la cultura, la tradición y la museografía, entre otras áreas estratégicas.

"La finalidad de las mesas es realizar el levantamiento del Plan Estratégico de Turismo del municipio, con una visión a 7 años. Asimismo, construir el inventario turístico de Soledad y definir su ruta y marca ciudad, con el propósito de posicionar al municipio como un destino que pueda ingresar al catálogo turístico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a nivel nacional", aseguró Brency Peña, directora de dicha dependencia, a EL HERALDO





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