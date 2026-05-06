Soledad Gallego-Díaz: El Legado de la Primera Mujer al Frente de El País

Homenaje a la trayectoria de Soledad Gallego-Díaz, pionera del periodismo español, destacando su labor como directora de El País, su carrera internacional y su compromiso ético.

El mundo de la comunicación en España se encuentra sumido en un profundo sentimiento de pérdida tras confirmarse el fallecimiento de Soledad Gallego-Díaz , una figura cuya trayectoria no solo definió el periodismo contemporáneo, sino que rompió barreras históricas al convertirse en la primera mujer en asumir la dirección del diario El País .

Su liderazgo al frente de este prestigioso medio, ejercido entre los años 2018 y 2020, representó la culminación de una vida dedicada a la búsqueda incansable de la verdad y al compromiso con la información libre y rigurosa. Gallego-Díaz no fue simplemente una gestora de noticias, sino una reportera de alma y corazón que entendió el periodismo como una herramienta fundamental para el progreso y la mejora de la sociedad en su conjunto.

Su formación académica comenzó en la Escuela Oficial de Madrid, donde sentó las bases de un estilo periodístico caracterizado por la precisión y la honestidad. Sus primeros pasos profesionales tuvieron lugar en la Agencia Pyresa, en una época convulsa marcada por la dictadura franquista, lo que le permitió comprender desde muy joven la importancia de la libertad de expresión.

Durante la Transición española, un periodo crítico para la construcción de la democracia, Soledad desempeñó un papel vital cubriendo los acontecimientos en Cuadernos para el Diálogo y en el diario del grupo Prisa, demostrando una capacidad analítica superior para interpretar los cambios sociales y políticos de su tiempo. A lo largo de los años, su curiosidad intelectual la llevó a recorrer el mundo como corresponsal, desempeñando labores fundamentales en ciudades clave como Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires, donde su mirada crítica y su capacidad de observación la consagraron como una cronista política y parlamentaria de primer nivel.

El reconocimiento a su labor llegó en forma de múltiples galardones que avalan su excelencia profesional. Entre sus distinciones destacan el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez y el Premio Margarita Rivière, este último otorgado específicamente por su rigor periodístico con una clara visión de género.

Sin embargo, la máxima distinción llegó con el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional. A pesar de estos laureles, quienes convivieron con ella en la redacción coinciden en que Soledad nunca permitió que los cargos o los premios alteraran su esencia de reportera.

De hecho, en 1988 ya había rechazado una primera propuesta para dirigir El País, argumentando que no deseaba alejarse de lo que ella consideraba el centro vital de su oficio: el trabajo diario en la redacción, el contacto directo con la noticia y la labor de investigación. En sus últimos años, continuó aportando su sabiduría a través de la columna semanal Punto de observación en el suplemento Ideas y mediante sus colaboraciones en la Cadena SER.

Su legado se resume en aquel discurso pronunciado en 2018, donde enfatizó que son las redacciones las que hacen grandes a los medios de comunicación, destacando la importancia del trabajo colaborativo y la cultura compartida para distinguir el buen periodismo del mediocre. Para las nuevas generaciones de periodistas, Soledad Gallego-Díaz queda grabada como un pilar ético, una mujer que supo ser cálida en el trato humano pero dura y firme en la exigencia profesional, sirviendo de guía en los tiempos confusos y apasionantes que ha atravesado el periodismo en las últimas décadas.

Su partida deja un vacío inmenso, pero su ejemplo de valentía y rigor seguirá inspirando a quienes crean que la información es la base de cualquier sociedad libre





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