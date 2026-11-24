El gremio Somos Uno estima que la Ley de Rescate Económico elevará el precio del galón de gasolina corriente hasta un 30% para 2029, trasladando costos tributarios a los consumidores finales.

La Unión Gremial Somos Uno, principal organización que representa los intereses de las estaciones de servicio en Colombia, ha emitido una advertencia crítica sobre el impacto económico de los cambios tributarios propuestos en el marco de la Ley de Rescate Económico. Según los análisis técnicos presentados por la agrupación, estas nuevas disposiciones fiscales podrían traducirse en incrementos de hasta un 30% en los precios minoristas de los combustibles líquidos, afectando directamente la economía doméstica de millones de hogares colombianos.

Impacto financiero en gasolina y diésel para 2029

David Jiménez Mejía, vocero nacional de Somos Uno, detalló que el precio del galón de gasolina corriente experimentaría un incremento proyectado de hasta $4.906 hacia el año 2029 en comparación con el valor actual, cifra que ya incluye los ajustes ordinarios por inflación del mercado. El análisis indica que, sin considerar la inflación, el aumento base sería de $2.328 por galón, lo que representa una variación entre el 19,7% y el 30,4% dependiendo de la trayectoria de los precios. En el caso del diésel o ACPM, la proyección muestra un aumento de entre $982 y $1.992 por galón para la misma fecha, con un incremento en pesos constantes de hasta $341.

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Un elemento central de esta proyección es la transformación drástica en la carga tributaria implícita en el combustible. El IVA total contenido en un galón de gasolina corriente se expandiría de aproximadamente $603 a $2.387, lo que equivale a casi cuatro veces su valor actual. Esta escalada fiscal no es aislada, sino que forma parte de un paquete regulatorio más amplio que modifica las reglas de juego para toda la cadena de distribución, desde la refinación hasta el punto de venta final al consumidor.

Reforma propuesta por el Gobierno nacional

La iniciativa que genera estas alertas fue radicada oficialmente por el Gobierno nacional ante la Cámara de Representantes el pasado 29 de octubre. Según el comunicado emitido por Somos Uno, el proyecto plantea cambios tributarios de gran envergadura que tienen efectos directos y tangibles sobre la cadena de distribución de combustibles líquidos. El gremio subraya que las consecuencias no se limitan a las grandes petroleras, sino que impactan estructuramente a las estaciones de servicio y, por ende, a la base de la pirámide de consumidores que dependen de estos insumos para su movilidad y transporte de carga.

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Entre los mecanismos específicos propuestos en el proyecto se encuentra el incremento significativo del Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicado al ingreso al productor de la gasolina corriente. Esta tasa pasaría del 5% actual al 19%, alineándose con la alícuota general. Adicionalmente, el alcohol carburante perdería su condición de producto exento, integrándose al esquema gravable. Estas medidas buscan ampliar la base tributaria del Estado, aunque los analistas del sector advierten sobre el peso que esto representa para la operatividad diaria de las estaciones.

Cargas operativas y administrativas para empresarios

Uno de los aspectos más críticos señalados por la dirigencia gremial es la responsabilidad del IVA en la comercialización de gasolina corriente, que pasaría a ser asumida directamente por las estaciones de servicio. Esto implica una transformación operativa profunda para un sector caracterizado por su fragmentación, donde el 86% de los propietarios posee un único establecimiento. Incorporar a miles de pequeños y medianos empresarios como responsables de este impuesto genera nuevas obligaciones administrativas, tributarias y operativas que muchos no están capacitados para gestionar sin apoyo externo o recursos adicionales.

Esta nueva exigencia conlleva también un requerimiento financiero significativo. Las estaciones de servicio tendrían que financiar un mayor valor de IVA en la compra de sus inventarios, lo que incrementaría alrededor de un 10% el capital de trabajo necesario para mantener la operación. David Jiménez Mejía advirtió que esto no es solo un costo contable, sino que eleva la necesidad de flujo de caja, afectando la sostenibilidad de negocios familiares y comunidades enteras que dependen de la actividad comercial de las gasolineras para su subsistencia y generación de empleo local.

Defensa del margen minorista y costos de vida

Ante estas proyecciones, Somos Uno exige claridad sobre la transmisión de estos nuevos componentes tributarios. El vocero insistió en que los impuestos deben ser reconocidos de manera completa y oportuna en el precio de venta al público desde el momento de su entrada en vigencia. El objetivo es evitar que las estaciones de servicio actúen como el eslabón que absorbe los mayores costos de la reforma, lo cual erosiona su rentabilidad. Jiménez Mejía defendió que el margen minorista no es lucro excesivo, sino que remunera la operación, el empleo, el mantenimiento de la infraestructura y el cumplimiento de rigurosas exigencias técnicas y de seguridad.

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La advertencia final del gremio conecta la reforma tributaria con el impacto macroeconómico más amplio. Al elevar los costos operativos y el IVA final, se espera un aumento significativo en el costo de vida de todos los colombianos. La transición hacia una estructura fiscal más amplia en el sector energético podría tener efectos secundarios en la inflación general, dado que el transporte de carga y la movilidad personal son pilares fundamentales de la actividad económica del país. La sociedad civil y los empresarios del sector están atentos a la aprobación final de la ley para mitigar estos impactos.