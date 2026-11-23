El gremio Somos Uno estima que la Ley de Rescate Económico podría elevar el galón de gasolina hasta $4.906 para 2029 debido a ajustes tributarios significativos.

La unión gremial Somos Uno, representante oficial de las estaciones de servicio en Colombia, ha emitido una advertencia técnica sobre el impacto de la iniciativa legislativa presentada por el Gobierno Nacional. Esta propuesta, conocida como Ley de Rescate Económico, podría desencadenar un incremento sustancial en los precios de los combustibles para los consumidores finales.

Según los cálculos presentados por el gremio, las reformas fiscales propuestas elevarían el costo base de cada galón de gasolina corriente en hasta $2.328, una cifra que no incluye los efectos habituales de la inflación. Al proyectar el escenario hacia 2029, incorporando la pérdida de valor del dinero, el precio por unidad podría subir entre $3.178 y $4.906, lo que equivale a un encarecimiento total comprendido entre el 19,7% y el 30,4%.

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Detalles del mecanismo tributario propuesto

El vocero nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, detalló que el núcleo del problema reside en la modificación del Impuesto sobre las Ventas (IVA). La iniciativa gubernamental propone elevar la alícuota aplicada al ingreso al productor de la gasolina corriente, pasando desde el 5% actual hasta el 19%. Esta decisión altera radicalmente la estructura fiscal de la cadena de distribución.

Junto a este cambio principal, la ley incluye dos medidas adicionales de gran calado. En primer lugar, el alcohol carburante perdería su estatus de exención tributaria, lo que lo sometería a la carga del IVA por primera vez. En segundo lugar, se designa a las estaciones de servicio como sujetos responsables de este impuesto durante la etapa de comercialización minorista, cambiando la dinámica fiscal del sector.

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Impacto financiero en estaciones y empresas

Los análisis de Somos Uno indican que estas modificaciones duplicarían significativamente la carga fiscal. El IVA total incorporado en un galón de gasolina corriente ascendería de aproximadamente $603 a $2.387, representando un aumento de casi cuatro veces su valor actual. Esto obliga a los operadores a gestionar flujos de caja más complejos.

Además de los costos directos, las estaciones de servicio enfrentarían la necesidad de financiar un mayor valor de IVA al adquirir sus inventarios. Esta exigencia incrementaría en cerca del 10% el capital de trabajo necesario para mantener las operaciones diarias, una presión adicional para un sector que ya opera con márgenes ajustados.

Responsabilidad tributaria y costo de vida

David Jiménez Mejía destacó que el aspecto más preocupante es la incorporación de nuevas obligaciones administrativas y tributarias para los empresarios. Destacó que el 86% de los propietarios de estaciones de servicio en el país cuenta con un único establecimiento, lo que hace que cumplir con estos nuevos requisitos fiscales sea extremadamente complejo operativamente.

El dirigente gremial subrayó que estos cambios afectan directamente a empresarios, trabajadores y las comunidades que dependen de esta actividad económica. Al trasladar estos mayores costos a la estructura de precios, el impacto final recaerá en el bolsillo de los colombianos, elevando el costo de vida general.

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Cronología de aplicación y efecto en el diésel

El impacto más severo sobre el precio de la gasolina corriente se espera a partir del 1 de enero de 2028, fecha en que entrarían en vigor simultáneamente tres modificaciones tributarias clave. A esto se suman los incrementos graduales del impuesto nacional al carbono programados para 2027, 2028 y 2029, consolidando el encarecimiento progresivo.

En el caso del diésel o ACPM, la propuesta mantiene un tratamiento diferencial que excluye el IVA al ingreso al productor, buscando mitigar presiones inflacionarias en el transporte de carga. No obstante, Somos Uno estima que el combustible también encarecería hasta $341 por galón en pesos constantes, llegando a un aumento total entre $982 y $1.992 para 2029 al considerar la inflación.