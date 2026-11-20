Somos Uno, integrada por Comce y Fendipetróleo, reclama al Gobierno nacional una política pública clara para garantizar la competitividad y el abastecimiento de combustibles en Colombia.

La unión gremial Somos Uno, conformada por la Comisión Nacional de Comercializadores de Combustibles y Combustibles ( Comce) y Fendipetróleo Nacional, presentó ante las autoridades nacionales una demanda urgente por la implementación de una política pública integral para la distribución minorista de combustibles. Esta iniciativa busca estabilizar un sector económico fundamental que actualmente enfrenta serias presiones regulatorias y operativas.

Propuesta de ley para regulación del sector

David Jiménez Mejía, vocero nacional de Somos Uno, anunció durante la sesión de apertura del Congreso Nacional de Estaciones de Servicio en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas que el gremio ha iniciado trabajos conjuntos con el Congreso de la República. El objetivo principal es aprobar un proyecto de ley que otorgue reconocimiento formal al sector y mejore su competitividad en el mercado nacional.

Also read El ‘reloj de la Patria’ que usa Abelardo De La Espriella: cuesta millones y fue creado por un colombiano en Suiza

Jiménez Mejía subrayó que, a pesar de ser un gremio fuerte y reconocido, las dificultades en materia de regulación han provocado una reducción en el tamaño de su mercado. Por esta razón, la unión ha priorizado avanzar en esta normativa legislativa como la herramienta clave para reivindicar los derechos y la viabilidad de los distribuidores minoristas de combustibles en Colombia.

Facturación récord y presión regulatoria

Según los datos revelados por Somos Uno, las estaciones de servicio del país alcanzaron una facturación histórica de $64,2 billones en el último año, lo que demuestra el volumen de transacciones del sector. Sin embargo, este desempeño financiero convive con un margen de remuneración fijo por parte del Gobierno colombiano, establecido actualmente en 1.155,09 pesos por galón para gasolina corriente y diésel.

Advertisement

Este margen único debe cubrir todos los costos operativos, incluyendo la nómina, la operación diaria, el capital de trabajo y las inversiones necesarias para mantener las estaciones activas. El costo laboral representa más de la tercera parte de este margen, aproximando el 35% del total, debido a la naturaleza del servicio que se presta de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

Cuatro cambios regulatorios recientes

En los últimos cuatro años, el sector ha sufrido el impacto directo de cuatro cambios regulatorios significativos que han aumentado los costos laborales. El primero de estos factores fue el aumento súbito del salario mínimo, que superó el 23%. El segundo cambio consistió en la reducción de la jornada laboral máxima, que actualmente se sitúa en 42 horas semanales.

El tercer punto de presión fue el aumento de los recargos progresivos para el trabajo en días dominicales y festivos, lo que incrementa los costos en turnos de atención continua. Finalmente, la reducción de la jornada nocturna ha obligado a los distribuidores a reestructurar sus esquemas de turnos, afectando la eficiencia operativa y la rentabilidad de las estaciones de servicio en todo el territorio nacional.

El margen mínimo de rentabilidad

Uno de los avances más importantes impulsados por la unión es la propuesta de un margen mínimo de rentabilidad, técnicamente conocido como precio base mínimo transitorio. Aunque esta medida aún no es una norma vigente, se encuentra actualmente en el escritorio del regulador, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Esta propuesta busca garantizar un ingreso mínimo equivalente al 90% del margen establecido para las estaciones de servicio. Jiménez Mejía explicó que el proyecto fue construido y defendido por la unión, respaldado por diversos estudios técnicos presentados a los comisionados de la entidad reguladora.

Advertisement

El vocero afirmó que los insumos técnicos demostraron que esta es la vía adecuada para evitar una tercera problemática grave: la posible eliminación del margen de comercialización en el mercado abierto y la aparición de ventas condicionadas por intermediarios o corredores no oficiales.

Presencia y datos del sector en Colombia

El sector de las estaciones de servicio tiene una presencia masiva en el país, con un total de 6.400 estaciones operativas administradas por 4.300 propietarios diferentes. La mayoría de estos negocios son pequeños y medianos emprendimientos, ya que el 86% de los propietarios solo cuenta con una sola estación de servicio.

La actividad generadora de estos centros de abastecimiento es un pilar económico importante, dado que generan un total de 68.035 empleos directos. Las estaciones tienen cobertura en 980 municipios de Colombia, demostrando una amplia distribución geográfica. El promedio de despacho de gasolina por estación es de 55.948 galones al mes.

El 57% de las estaciones de servicio del país se clasifican como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Para el futuro, el sector ha establecido una agenda de trabajo para el cuatrienio actual centrada en la sostenibilidad y busca que Colombia vuelva a ser sede de la Cumbre Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (CLAEC) en 2027.