Son de Pajarito: Una expresión cultural viva en Campo de la Cruz

El Son de Pajarito es un baile cantao tradicional que se ha convertido en símbolo de identidad, memoria y pertenencia para toda la comunidad en Campo de la Cruz. Su esencia se marcan con el llamador, la caja, el tambor -macho y hembra-, la guacharaca y las maracas. Al unirse, construyen una sonoridad característica que ha pasado de generación en generación.

Cuando se habla de la riqueza cultural del Atlántico es imposible pasar por alto a aquellas manifestaciones que han logrado sobrevivir al paso del tiempo gracias al amor y la dedicación de quienes se han convertido en sus guardianes.

En el municipio de Campo de la Cruz, una de esas expresiones es el Son de Pajarito, un baile cantao tradicional que tiene sus raíces en las prácticas campesinas y que se ha convertido en símbolo de identidad, memoria y pertenencia para toda la comunidad. El llamador, la caja, el tambor -macho y hembra-, la guacharaca y las maracas marcan la esencia y la fuerza de este ritmo.

Al unirse, construyen una sonoridad característica que ha pasado de generación en generación. Más allá de la música, los cantos y la danza, esta manifestación representa una forma de narrar la historia de un pueblo que ha sabido levantarse ante las dificultades sin perder sus raíces. Elecciones presidenciales 2026: estos son los municipios del Atlántico donde ganó Abelardo De la Espriell





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