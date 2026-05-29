Sondra Macollins: la candidata que apuesta por un partido digital en Colombia

Sondra Macollins, abogada penalista con 30 años de experiencia, se presenta como candidata independiente en las elecciones colombianas. Propone la creación del primer partido digital del país, basado en blockchain e inteligencia artificial, para combatir la corrupción y fomentar la participación ciudadana. Critica a la política tradicional y apuesta por el voto en blanco en una eventual segunda vuelta. Busca visibilizar a jóvenes y líderes regionales.

En el complejo panorama electoral colombiano, ha emergido una figura que busca romper con los moldes establecidos: Sondra Macollins , abogada penalista con 30 años de experiencia profesional en Colombia y Estados Unidos.

Macollins se presenta como una candidata independiente que rechaza las estructuras de abolengo político que han dominado el país. Su nombre, que según explica quedó mal escrito en su registro civil por un error de su madre, se ha convertido en su bandera de campaña para enviar un mensaje de renovación. La propuesta central de Macollins es la creación de una colectividad basada en la tecnología, inspirada en modelos europeos de democracia digital.

Según la candidata, la política actual es obsoleta y no habla el idioma de las nuevas generaciones. Estoy promoviendo el primer partido digital en Colombia porque creo que ese es el presente en el mundo de la política y aquí nos quedamos con las fórmulas tradicionales de hacer política a la antigua, afirmó de manera contundente. Para Macollins, la solución a problemas estructurales como la corrupción reside en herramientas tecnológicas avanzadas.

Metámosle blockchain a esto, dejemos de tratar al país de manera obsoleta... metamos las IA del siglo XXI que funcionan en tiempo real con blockchain, que no son sobornables. Este enfoque busca que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, tengan una participación directa y transparente en la gestión pública. Macollins no escatimó críticas hacia sus contendientes, a quienes califica en su mayoría como parte de la política tradicional o maquinarias.

Al ser consultada por sus bajos resultados en las encuestas, que la sitúan cerca del 0.2%, la candidata cuestionó la metodología de estas mediciones. Mi campaña ha sido 90% digital. Nosotros sí hemos hecho unos sondeos. Hay mucha gente que tiene una intención de voto ahí que nosotros estamos buscando, que es el voto en blanco, el indeciso, el inconforme.

Incluso frente a una eventual segunda vuelta en la que ella no participe, su postura es de rechazo a las opciones actuales. Me voy a dedicar al voto en blanco porque no creo que ninguno de los candidatos representen absolutamente nada de lo que yo quiero, aseguró, enfatizando su deseo de acabar con las estructuras políticas vigentes. La candidata también destacó que este es el momento para que las mujeres tomen las riendas del poder de manera autónoma.

Aunque reconoce el camino abierto por otras líderes, se diferencia de figuras como Paloma Valencia o Claudia López por su carácter independiente. Es una oportunidad para demostrar que hay nuevos liderazgos, que las mujeres sí podemos y que no necesitamos a un hombre al lado, manifestó, añadiendo que lo único que nos falta poner en orden en este país es la Casa de Nariño.

Macollins planea consolidar su partido digital para dar visibilidad a jóvenes y líderes regionales que no tienen acceso a los avales de los partidos tradicionales. Su visión es transformar la manera de hacer política, utilizando la tecnología como herramienta para la transparencia y la participación ciudadana. En un contexto donde la desconfianza hacia los políticos es alta, Macollins apuesta por un modelo que, según ella, eliminará la corrupción y permitirá una democracia más directa.

Sin embargo, su bajo porcentaje en las encuestas plantea dudas sobre si su mensaje logrará conectar con el electorado. A pesar de ello, la candidata se muestra optimista y convencida de que su propuesta digital es el futuro. El tiempo dirá si los colombianos están listos para un cambio tan radical en su sistema político, pero por ahora, Sondra Macollins sigue haciendo campaña con la convicción de que su partido digital puede ser la alternativa que el país necesita.

Con un enfoque en la innovación y la independencia, ella representa una voz diferente en el espectro electoral colombiano, una que busca romper con las viejas prácticas y dar paso a una nueva era de participación política





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