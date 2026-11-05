Sonia Abuchar es nueva presidenta encargada de ISA tras cambios corporativos

ISA designa a Sonia Abuchar como presidenta encargada el 5 de noviembre de 2026, reemplazando a Olga Patricia Castaño en medio de reformas estatutarias y críticas.

La Junta Directiva de Interconexión Eléctrica (ISA) designó por unanimidad a Sonia Margarita Abuchar Alemán como la nueva presidenta encargada de la compañía, un movimiento que marca un cambio significativo en la estructura de liderazgo de la filial de Ecopetrol. Esta decisión fue adoptada formalmente durante la sesión número 972 de la Junta Directiva, celebrada el 5 de noviembre de 2026, para reemplazar a Olga Patricia Castaño Díaz, quien dejará de ejercer las funciones de presidencia que venía desempeñando temporalmente.

Abuchar asumirá este rol de liderazgo en un momento de especial atención sobre el gobierno corporativo de la empresa colombiana, justo después de que la asamblea de accionistas aprobara cambios recientes en las reglas para escoger al presidente de la compañía y la composición de su Junta Directiva. En la misma sesión, el órgano directivo ratificó por unanimidad a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de la Junta, cargo que este ejecutivo ocupa desde abril de 2025, consolidando así la nueva dinámica de poder dentro de la entidad.

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Trayectoria y Perfil de Sonia Abuchar

Sonia Abuchar cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector eléctrico, de los cuales 27 corresponden específicamente a su experiencia en ISA y sus empresas afiliadas. Su extenso historial la convierte en una figura clave para la continuidad institucional, habiendo participado en el crecimiento y fortalecimiento de la compañía desde diferentes posiciones de alta dirección. Actualmente, se desempeña como vicepresidenta Jurídica de ISA, además de actuar como secretaria de la Junta Directiva y miembro de diferentes juntas directivas externas.

Durante su permanencia en la organización, Abuchar ha acompañado decisiones estratégicas cruciales para la entidad, lo que le ha permitido demostrar una profunda comprensión de los desafíos regulatorios y operativos del sector. Previamente ocupó cargos como directora de Gestión Regulatoria y Jurídica de ISA y secretaria general de XM S.A. E.S.P., roles que le han otorgado una visión integral de la infraestructura energética nacional y su marco legal. La compañía ha destacado específicamente su experiencia en asuntos de gobierno corporativo y su participación activa en iniciativas para promover el liderazgo femenino en la industria.

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En cuanto a su formación académica, Abuchar es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Comercial. Adicionalmente, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, una cualificación internacional que refuerza su perfil técnico y jurídico. Su selección refleja la necesidad de contar con un líder que combine conocimiento técnico profundo con una sólida base legal para navegar las complejidades actuales del sector.

Controversia y Cambios en el Gobierno Corporativo

La designación de Abuchar se conoce después de una serie de modificaciones en la estructura de gobierno corporativo de ISA que generaron cuestionamientos significativos entre distintos sectores de la sociedad y la inversión. La controversia se originó en la reciente asamblea de accionistas, en la que se aprobaron reformas estatutarias propuestas por Ecopetrol, su accionista mayoritario, y se eligieron los nueve integrantes de la junta directiva para completar el periodo 2026-2028.

Uno de los puntos más discutidos y polémicos fue la eliminación de la obligación de contratar una firma cazatalentos para adelantar el proceso de selección del presidente de ISA. Este cambio amplió considerablemente el margen de decisión de la junta directiva para escoger al máximo ejecutivo de la compañía, eliminando un filtro externo que se consideraba una garantía de neutralidad en procesos anteriores.

La modificación despertó inquietudes sobre la independencia de las decisiones corporativas frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella, generando un debate público intenso sobre posibles conflictos de interés. El debate también estuvo relacionado con la posible llegada a la presidencia de ISA de Ana María Ríos, ex tesorera de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y hermana de Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

A esta situación se sumaron cuestionamientos por la incorporación de Sandra Gómez a la Junta Directiva, debido a su vínculo familiar directo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, de quien es esposa. En este contexto político y corporativo complejo, la designación de Sonia Abuchar como presidenta encargada representa un nuevo capítulo en los movimientos de la compañía, mientras continúan las discusiones sobre la autonomía real y el funcionamiento de sus órganos de dirección.

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Impacto Financiero y Avances Operativos

Los cambios en la dirección de ISA se producen en un momento en que la compañía reporta avances significativos en sus resultados operativos y financieros, lo que podría servir como respaldo para la nueva gestión. Entre enero y septiembre de 2026, la empresa ejecutó inversiones por $5,2 billones, lo que representó un crecimiento de 19% frente al mismo periodo de 2025, demostrando una capacidad de ejecución robusta a pesar de la turbulencia gerencial.

De ese total de inversiones, $2,1 billones correspondieron exclusivamente al tercer trimestre, cifra que está en línea con el avance de los proyectos de infraestructura eléctrica y la estrategia de crecimiento de la organización a mediano plazo. Estos flujos de capital evidencian que la operación comercial y técnica de ISA no ha sido interrumpida por los cambios en la alta dirección, manteniendo el impulso necesario para cumplir con los objetivos de expansión.

Adicionalmente, durante los primeros nueve meses del año, ISA alcanzó adjudicaciones y cierres de transacciones por US$2.708 millones, equivalentes a cerca de $9,5 billones. Estas operaciones contribuyeron decisivamente a fortalecer su presencia regional y ampliar las oportunidades de expansión para los próximos años en mercados clave de la región. La capacidad de cierre de grandes negocios sugiere que el mercado mantiene la confianza en la marca y la infraestructura de la empresa.

Entre los principales hitos financieros y operativos se encuentran la transacción que le permitió consolidar el control del 100% de IE Madeira, la adjudicación de Ruta de los Lagos en Chile y un paquete de obras urgentes en Colombia. En materia financiera, ISA alcanzó un Ebitda de $7,1 billones al cierre de septiembre de 2026, cifra que representó un incremento de 8% frente al mismo periodo del año anterior, consolidando su solidez económica frente a la nueva directiva encargada.