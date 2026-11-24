El Concejo de Bogotá condecoró póstumamente a Sonia Osorio con la Gran Cruz. Su nieto Martín Vieira Obregón aceptó el reconocimiento en nombre del Ballet Nacional de Colombia.

La tarde de este martes en el Concejo de Bogotá resonó con el homenaje póstumo a la maestra en danzas y coreógrafa Sonia Osorio, figura central de la gestión cultural colombiana. La corporación le entregó la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz, distinción máxima que otorga esta entidad legislativa local.

Homenaje póstumo a Sonia Osorio por el Concejo de Bogotá

El concejal Fernando López Gutiérrez promovió la resolución y hizo entrega física de la medalla y el pergamino oficializan este reconocimiento. La orden fue recibida en representación de su familia y del legado institucional por Martín Vieira Obregón, nieto de la difunta maestra. Este acto formalizó el cumplimiento de la Resolución 1086, expedida el 4 de noviembre de 2026, que consagra su trayectoria.

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Legado del Ballet Nacional de Colombia y la cumbia

La distinción reconoce a la fundadora del Ballet Nacional de Colombia, quien transformó la danza en una narrativa universal de la identidad colombiana. Durante más de seis décadas, Osorio investigó, preservó y llevó las danzas tradicionales a escenarios internacionales. Su trabajo no solo mantuvo vivas las tradiciones, sino que abrió puertas globales para mostrar la diversidad cultural del país.

Presencia familiar en la Fundación y el Ballet

Martín Vieira Obregón compartió con los asistentes el significado profundo de este reconocimiento para su familia y para la Fundación Ballet Nacional de Colombia. Junto a su madre, Silvana Obregón Osorio, él comparte la representación legal de la fundación y el compromiso de proyectar la obra artística creada por su abuela. Esta estructura familiar asegura la continuidad de una historia que lleva más de sesenta años vigente.

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Impacto en el Carnaval de Barranquilla y China

La influencia de Osorio se extiende más allá de Bogotá, con raíces profundas en Barranquilla donde desde 1955 diseñó los shows de coronación de las reinas del Carnaval de Barranquilla. Propuso el famoso atuendo de la cumbia con tela de cuadros blancos y rojos, y el desfile principal lleva su nombre desde hace 27 años. Además, presentaciones recientes en China evidencian la vigencia actual de su propuesta artística.

Consecuencias culturales y posición de Juan Carlos Calvo

Juan Carlos Calvo Serrato, subdirector artístico del Ballet Nacional de Colombia, detalló la trayectoria de la compañía durante su participación en el acto. Él destacó cómo la propuesta artística de Sonia Osorio se mantiene vigente décadas después de su creación. El concejal Fernando López concluyó que proteger este patrimonio es construir país, asegurando que nuevas generaciones hereden su legado.