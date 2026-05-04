Sonia Restrepo revela el futuro de las 'Gorras de la Cumbre' y denuncia acoso en redes

La viuda de Yeison Jiménez anuncia el lanzamiento de una nueva colección de las 'Gorras de la Cumbre' para 2026 y enfrenta una difícil situación al ser víctima de acoso en redes sociales por parte de un individuo conocido como King Urbano.

La esposa de Yeison Jiménez , Sonia Restrepo , ha revelado el futuro de una de las empresas más lucrativas del fallecido cantante, dejando a sus seguidores con una mezcla de emociones.

Mientras los fanáticos aún no superan la ausencia de 'El aventurero', la viuda sorprendió con una noticia esperanzadora sobre el legado del artista. Durante un episodio del programa en el que participó junto a familiares del intérprete de 'Ni tengo ni necesito', se compartieron detalles íntimos, como los planes de matrimonio que Sonia y Yeison tenían, incluso con un anillo de compromiso.

Sin embargo, lo más impactante fue el anuncio de que en 2026 se lanzará una nueva colección de las 'Gorras de la Cumbre', un producto emblemático que antes de la muerte de Jiménez se vendía entre $120.000 y $150.000 pesos. Sonia expresó su determinación de no dejar que el esfuerzo de su esposo se desvanezca, destacando que este producto representa sueños, fortaleza, humildad y la pasión de Yeison por la música y el caballo criollo colombiano.

Además, la viuda ha enfrentado una difícil situación personal al ser víctima de acoso en redes sociales. Sonia Restrepo denunció públicamente a un hombre conocido como King Urbano, quien difundió supuestos chats que la involucraban en una relación con Ciro, algo que ella niega categóricamente. La mujer aseguró que tomará acciones legales contra este individuo, quien ha afectado su tranquilidad y la de sus hijos.

'Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida', declaró. Por su parte, Ciro también se unió a la búsqueda de este sujeto, calificándolo de descarado y pidiendo a sus seguidores que ayuden a localizarlo.

'Esta rata nos está acosando y dañando el buen nombre mío y de una dama como Sonia Restrepo. Uno tiene que ser muy H@$)( en la vida para crear estas mentiras falsas y aprovecharse del dolor ajeno', dijo el artista. La situación ha generado una ola de solidaridad hacia Sonia, quien ha demostrado fortaleza al proteger el legado de Yeison mientras enfrenta adversidades personales





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