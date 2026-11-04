Sorteo 4827 Lotería Cundinamarca 3 de noviembre 2026 Premio $10.000 millones

Ganador sorteo 4827 Lotería de Cundinamarca del 3 de noviembre 2026 recibe premio mayor de 10.000 millones. Consulte lista completa de premios secos Balsa Millonaria y Tunjo de Oro aquí.

El sorteo 4827 de la Lotería de Cundinamarca celebrado el martes 3 de noviembre de 2026 designó a un único ganador para el premio mayor de $10.000 millones, quien reside en Medellín. Este evento se llevó a cabo con un día de desfase respecto al horario habitual, trasladándose del lunes al martes debido a que el 2 de noviembre fue festivo en Colombia. La estructura de premios secos incluyó categorías de $500 millones, $300 millones y $100 millones, además de múltiples premios de $50, $20 y $10 millones.

Resultados Sorteo 4827 Lotería Cundinamarca

El premio principal de diez mil millones de pesos fue entregado al ganador ubicado en la ciudad de Medellín, conforme a los resultados oficiales publicados tras la conclusión del evento. Los resultados fueron verificados cruzando la información con medios de comunicación establecidos como El Universal, Radio Nacional e Infobae, garantizando la exactitud de las cifras presentadas. La Lotería de Cundinamarca mantiene una tradición arraigada en el llamado lunes millonario, siendo una de las apuestas más tradicionales del país.

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La dinámica del sorteo sigue un calendario estricto que se juega todos los lunes por la noche. Sin embargo, cuando el lunes coincide con una fecha festiva, el evento se traslada automáticamente al siguiente día hábil, que en este caso fue el martes 3 de noviembre de 2026. Esta flexibilidad en la programación asegura que los jugadores puedan participar sin interrupciones, manteniendo la continuidad del juego y la expectativa en torno a los premios mayores.

Desglose Premios Secos Sorteo 4827

Además del premio mayor, el plan de premios secos del sorteo 4827 fue extenso y diversificado para cubrir distintas probabilidades de acierto. La categoría más alta entre los premios secos fue la Balsa Millonaria, con un valor de $500 millones. Esta categoría se complementa con el Tunjo de Oro, que ofreció un premio de $300 millones, y la Guaca Secreta, con un valor de $100 millones.

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Los premios de menor cuantía también fueron numerosos, diseñados para aumentar las posibilidades de premio para los participantes. Existieron tres Tesoros de $50 millones, veinte Tesoros de $20 millones y treinta y cinco Tesoros de $10 millones. Cada uno de estos premios requiere que el número y la serie del billete coincidan exactamente con la lista oficial de ganadores para ser cobrados.

Cómo Verificar Billetes y Reclamar Premios

Para participar en la Lotería de Cundinamarca es necesario adquirir un billete o una fracción del mismo a través de distribuidores autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, siendo válido únicamente para el sorteo de la fecha impresa en el ticket. Los jugadores pueden optar por comprar el billete completo o fracciones, dependiendo de las opciones que ofrezca el punto de venta.

Una vez concluido el sorteo, es fundamental conservar el billete en perfecto estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando ambos datos coinciden exactamente, por lo que se recomienda revisar el billete con calma para evitar confusiones entre números similares. Los resultados válidos son únicamente los del acta oficial del sorteo, que se encuentra disponible en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca en Bogotá.

Quienes crean tener un billete premiado deben verificar sus datos con los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación. La Lotería de Cundinamarca define los requisitos para cobrar, los puntos de pago y los descuentos aplicables, por lo que se sugiere consultar directamente sus canales oficiales o al distribuidor donde se adquirió el billete. Los premios tienen un plazo límite para su reclamación, transcurrido el cual el billete pierde su valor y derecho al pago.

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Próximos Pasos y Sorteo 4828

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, el número 4828, continuará con la programación habitual. Las loterías son juegos de azar que deben practicarse con responsabilidad, adquiriendo los billetes exclusivamente en puntos de venta autorizados y respetando la normativa legal vigente. Los resultados de cada sorteo se publican en los canales oficiales de la lotería y en medios digitales confiables para garantizar la transparencia del juego.