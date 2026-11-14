Sorteo Cuadrangulares Liga BetPlay 2026-II: Grupos y Clasificados

Conoce los resultados del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Descubre los grupos, cabezas de serie y fechas de inicio.

La Liga BetPlay 2026-II ha ingresado oficialmente a su etapa decisiva tras la realización del sorteo de los cuadrangulares semifinales por parte de la Dimayor. Este evento define los emparejamientos que determinarán a los dos finalistas del segundo semestre del campeonato colombiano. La estructura competitiva ahora se centra en un formato de eliminatorias directa que pone en juego la gloria máxima del fútbol local.

El sorteo estableció dos grupos distintos que agruparán a los ocho equipos clasificados, separando a los contendientes en dos vías competitivas paralelas. Esta nueva fase marca un punto de inflexión crucial en la trayectoria del torneo, donde cada punto sumado adquiere una relevancia vital para la supervivencia deportiva de los clubes involucrados.

Also read Seis equipos se juegan tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Definición de los Grupos Semifinales

El Grupo A está encabezado por Atlético Nacional, quien consolidó su liderazgo con 40 puntos durante la fase regular. Este conjunto antioqueño suma 12 victorias, cuatro empates y tres derrotas, registrando una diferencia de gol favorable con 38 goles a favor y 18 en contra. Los integrantes restantes de este cuadrangular son Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, quienes buscan desbancar la ventaja deportiva de los verdolagas.

Por su parte, el Grupo B tiene a América de Cali como cabeza de serie tras asegurar el segundo lugar con 36 unidades. El equipo escarlata finalizó la fase regular con diez victorias, seis empates y tres derrotas, consolidando su posición tras vencer 2-0 a Deportivo Pereira. Los rivales en este grupo son Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali, formando un conjunto altamente competitivo.

Advertisement

La clasificación general refleja la tensión de las últimas jornadas, donde resultados simultáneos definieron los últimos cupos disponibles. Millonarios confirmó su presencia al derrotar 2-0 a Alianza FC, mientras que Once Caldas aseguró el octavo lugar tras empatar 1-1 con Atlético Nacional. Estos resultados dejaron fuera a Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo, que terminaron con 27 puntos, y colocaron a Deportivo Cali en la tercera posición general con 35 unidades.

Ventajas del Punto Invisible y Reglas

Atletico Nacional y América de Cali cuentan con el beneficio del punto invisible, un mecanismo reglamentario que otorga una ventaja de desempate en caso de empate en puntos al liderar sus respectivos grupos. Esta no es una suma de puntos adicionales en la tabla, sino un criterio de prioridad que favorece a los dos equipos mejor posicionados en la fase de todos contra todos.

Para los demás clasificados, la estrategia se centra en superar en puntos a los cabezas de serie para evitar depender de estos mecanismos de desempate. Cada equipo deberá disputar seis encuentros, tres como local y tres como visitante, enfrentando dos veces a cada uno de sus rivales en el grupo. La victoria en cada cuadrangular otorga el acceso directo a la gran final del campeonato.

Los equipos restantes enfrentan la presión de convertir cada partido en una final, dado que un solo error puede eliminar sus aspiraciones a la cima. La consistencia en el rendimiento, especialmente en los duelos directos entre los rivales del mismo grupo, será determinante para definir al líder de cada cuadrangular.

Advertisement

Próximos Pasos y Programación Inicial

La Dimayor está a cargo de confirmar los horarios exactos y los escenarios oficiales para los primeros compromisos de esta nueva fase. La programación inicial del Grupo A contempla el choque inaugural entre Medellín y Santa Fe, seguido por el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional en la primera jornada.

Estos encuentros marcarán el inicio de una lucha intensa que se extenderá durante varias fechas, definiendo no solo el destino de los clubes, sino también el futuro económico y deportivo de las aficiones. La llegada de la temporada de cuadrangulares promete definir quién alzará la copa en la gran final del segundo semestre.