El sorteo del Paisita 3 se llevó a cabo el sábado 6 de junio de 2026, mientras que el presidente de España inició su visita a España con llamados a la reconciliación, apoyo a migrantes y un mensaje a los jóvenes.

El sorteo del Paisita 3 , también conocido como Paisita Lotto, se llevó a cabo el sábado 6 de junio de 2026, bajo la estricta regulación de las autoridades competentes y contó con la transmisión en vivo y en directo de la señal del canal Teleantioquia .

Este juego, que se realiza de manera exclusiva los sábados por la noche, es uno de los más esperados por los apostadores que buscan cerrar la semana con un golpe de fortuna. La modalidad de este juego es muy fácil e intuitiva: los participantes eligen un número de cuatro cifras (que van desde el 0000 hasta el 9999) con el objetivo de acertar la combinación exacta de las balotas.

El sistema de aproximaciones de este juego es amplio, lo que permite a los participantes intentar acertar la combinación ganadora de varias maneras. Los participantes pueden resultar ganadores (con y sin serie) si aciertan en las siguientes modalidades: La última cifra o el mayor invertido. Es importante recordar a todos los apostadores y lectores jugar con responsabilidad, disfrutando del juego como una actividad de entretenimiento y cuidando siempre de no comprometer presupuestos que afecten su economía familiar.

Mientras tanto, el presidente de España, León XIV, inició su visita a España con llamados a la reconciliación, apoyo a migrantes y un mensaje a los jóvenes. El presidente enfatizó la importancia de la reconciliación y la necesidad de apoyar a los migrantes, quienes han sido objeto de discriminación y exclusión en muchos lugares del mundo. También se dirigió a los jóvenes, recordándoles la importancia de la educación y la formación para construir un futuro mejor.

La visita del presidente de España a España se espera que tenga un impacto significativo en la política y la sociedad del país. Los detalles del sorteo del Paisita 3 y la visita del presidente de España a España se pueden seguir en los medios de comunicación y en las redes sociales





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