Conoce los resultados oficiales del sorteo El Dorado Mañana del 26 de noviembre de 2026. Detalle completo de premios, tarifas de apuesta y requisitos de cobro.

El sorteo oficial de El Dorado Mañana se realizó este jueves 26 de noviembre de 2026 a las 10:55 de la mañana por el Canal Uno, marcando la continuidad de uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Este evento específico del calendario semanal permitió a los apostantes verificar sus combinaciones de números, las cuales varían entre una y cuatro cifras según la modalidad seleccionada.

Detalles Operativos y Horarios del Sorteo

El juego de El Dorado Mañana mantiene su estructura operativa estándar, funcionando de lunes a sábado, con la exclusiva exclusión de los días festivos oficiales según el calendario nacional. Aunque el sorteo de la mañana se transmite en directo al mediodía, la plataforma también ofrece oportunidades de apuesta en el turno de la tarde, ofreciendo una flexibilidad única en términos de horarios para los participantes.

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La modalidad diaria conocida como Dorado Mañana se juega efectivamente los días sábado en algunos contextos promocionales, pero el sorteo principal de la mañana se ejecuta en los días laborables. La autoridad competente permite una mayor flexibilidad en la cantidad que se puede apostar en comparación con otras loterías nacionales, facilitando el acceso a diferentes niveles de inversión para el jugador promedio.

Estructura de Premios y Tabla de Pagos

La estructura de premios para el sorteo del 26 de noviembre de 2026 se mantiene fija según las reglamentaciones vigentes, variando según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Para la modalidad de 4 cifras, la apuesta directa paga 4500 pesos por cada peso apostado, mientras que la apuesta combinada ofrece un premio de 208 pesos por cada peso apostado.

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En las categorías de menor precisión, la apuesta de las 3 últimas cifras ofrece un premio directo de 400 pesos por cada peso apostado, con una variante combinada que paga 83 pesos por peso apostado. Los premios por 2 últimas cifras, comúnmente referidos como la pata, otorgan 50 pesos por cada peso apostado, y la última cifra, conocida como la uña, paga 5 pesos por cada peso apostado.

Requisitos Legales y Retenciones Tributarias

Los juegos de suerte y azar, incluido el El Dorado Mañana , están estrictamente sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20 %, aplicable a pagos iguales o superiores a 48 UVT. Esta norma, establecida en los artículos del Estatuto Tributario 306, 402 y 404-1, garantiza que las ganancias significativas contribuyan al fisco nacional.

Por ejemplo, si una persona gana un premio de $500 millones en una lotería o chance y supera el tope de 48 UVT, la entidad descontará $100 millones por retención en la fuente. El ganador recibirá $400 millones, sin perjuicio de otras obligaciones tributarias que puedan aplicar en su declaración de renta anual, según la legislación fiscal colombiana.

Procedimientos para Cobro de Premios

Para participar o cobrar premios en el sorteo de El Dorado Mañana , los jugadores deben cumplir con requisitos oficiales estrictos. Es obligatorio ser mayor de edad, teniendo más de 18 años para realizar cualquier apuesta legal, con un monto mínimo de apuesta de $500 pesos con IVA incluido.

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Para el cobro de premios menores a $100.000, basta con presentar el tiquete original sin tachones ni enmiendas, junto con la cédula de ciudadanía física. Sin embargo, para premios mayores, se requiere una fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad y la diligenciación de un formulario de reclamación en el punto de cobro autorizado.

Los jugadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero, debiendo acudir a las oficinas principales del concesionario para montos elevados. El tiquete debe presentar los datos al reverso correctamente llenados, incluyendo nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono para validar la identidad del ganador.