Sorteo Extra Colombia 14 noviembre 2026: Número ganador y premios

Conoce el número ganador del Sorteo Extra de Colombia el 14 de noviembre de 2026. Detalles del premio mayor de 15.000 millones y los bonos en efectivo disponibles para los afortunados.

El Sorteo Extraordinario de Colombia, conocido como Extra de Colombia, confirmó el resultado oficial de su última edición celebrada el sábado 14 de noviembre de 2026. La institución, creada en 1968 y que reúne a loterías departamentales, anunció que el número ganador principal fue 1230, correspondiente a la serie 020. Este sorteo se realizó en alianza con la Lotería del Quindío y fue transmitido por Canal Uno.

Detalles del Premio Mayor y Serie

El principal acontecimiento del evento fue la revelación del número 1230 con la serie 020 como el único boleto adjudicatario del premio mayor. El Sorteo Extraordinario de Colombia ofrece un plan de premios multimillonario que incluye un premio mayor de $15.000 millones, además de incentivos o secos en efectivo para otros participantes. Los jugadores pueden revisar sus billetes y verificar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes al sorteo.

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Plan de Premios y Bonos Especiales

Para la edición de 2026, el Sorteo Extraordinario de Colombia llega con un Plan de Premios superior a $36.700 millones, diseñado para que tengas más formas de ganar. Esto incluye desde el Premio Mayor hasta múltiples aproximaciones y premios por terminaciones y series. Los incentivos con cobro del Extra de Colombia otorgan valores netos específicos: Bono Casa por $160.000.000, Bono Carro por $70.000.000, Bono Viaje de tus Sueños por $40.000.000 y Bono Moto por $30.000.000.

Mecánica para Ganar los Incentivos

Para ganar Bono Casa, Bono Carro, Bono Viaje o Bono Moto, el billete (físico) o ticket (virtual) debe tener un número de 4 cifras y una serie de 3 cifras. El participante gana si su número de 4 cifras más serie de 3 cifras coinciden en el orden exacto con el resultado del lanzamiento adicional correspondiente a cada bono. Esta regla aplica tanto para el canal tradicional como para los canales en línea y virtuales.

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Transmisión y Canales Oficiales

El Sorteo Extraordinario de Colombia, también conocido como Lotería Extra de Colombia, se transmitió íntegramente por Canal Uno. El más reciente se jugó el sábado 14 de noviembre de 2026 en alianza con la Lotería del Quindío. Los billetes suelen tener un costo accesible, como los $15.000 pesos por fracción o billete según la edición.

Verificación y Reclamo de Premios

Para conocer todos los resultados y categorías premiadas, se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería Extra. Es fundamental recordar que si tiene un billete ganador debe verificar las condiciones y procedimientos oficiales establecidos para reclamar el premio. Los usuarios pueden acceder a esta información para asegurar la legitimidad de su posible ganancia.