Sorteo Extraordinario Extra de Colombia 2251: Número ganador del premio mayor de 15.000 millones

El Extra de Colombia realizó su sorteo extraordinario 2251 el 30 de mayo de 2026, entregando un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Se detallan los resultados, el plan de premios con bonos adicionales y el procedimiento para reclamar los galardones.

El sorteo extraordinario del Extra de Colombia, en su edición 2251 realizada el sábado 30 de mayo de 2026, dejó un nuevo ganador del premio mayor de 15.000 millones de pesos.

El número agraciado con el premio principal fue el 9876, serie 123. Este sorteo, al ser extraordinario, ofreció a los apostadores una oportunidad única de ganar premios millonarios junto con incentivos adicionales como bonos de casa, carro, viaje y moto, lo que incrementó significativamente el atractivo del juego. El plan de premios completo, que incluye diferentes categorías de aciertos, se detalla en una tabla consolidada para facilitar la consulta de los resultados oficiales.

La verificación de los números ganadores puede realizarse a través de los canales oficiales, la página web o en los puntos de venta autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado en el distribuidor donde fue adquirido o directamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 903.

Si el premio es reclamado fuera de Bogotá, se puede enviar el desprendible del billete junto con una fotocopia de la cédula y el formato de pago correspondiente mediante mensajería o a través de la agencia distribuidora. Es importante tener en cuenta que el pago se realiza de acuerdo con el reglamento vigente, cuyos detalles aparecen en la parte trasera del billete y en el sitio web oficial.

Este evento no solo destaca por la entrega de un premio mayor histórico, sino también por la participación masiva de jugadores en todo el territorio nacional. El Extra de Colombia, con más de siete décadas de historia, se consolida como uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales y populares del país, ofreciendo regularmente sorteos ordinarios y extraordinarios que generan gran expectativa entre la población.

La transparencia en el proceso, desde el sorteo hasta el pago, es un pilar fundamental de la organización, lo que fortalece la confianza de los participantes. Los resultados oficiales de la edición 2251, incluyendo las series y los premios secundarios, ya están disponibles para su consulta, permitiendo a los jugadores verificar si fueron acreedores de algún incentivo.

La difusión de la información se realiza a través de múltiples canales, incluyendo el periódico oficial, la página web y las redes sociales, asegurando que ningún ganador se pierda la oportunidad de reclamar su premio dentro de los plazos establecidos. Para futuros sorteos, se recomienda a los jugadores conservar sus billetes en buen estado y estar atentos a los comunicados oficiales, ya que los plazos para reclamar premios son limitados y varían según el monto.

LaCultural y socialmente, estos sorteos extraordinarios suelen coincidir con fechas significativas o campañas especiales, añadiendo un componente festivo y comunitario a la experiencia de juego





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