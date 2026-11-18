Descubre los horarios, planes de premios y requisitos legales para cobrar en La Caribeña Noche. Guía oficial sobre el sorteo de Lotería de Bogotá para el 17 de noviembre de 2026.

El sorteo de La Caribeña Noche consolidado por Lotería de Bogotá se erige como uno de los juegos de azar nocturnos más destacados en Colombia, ofreciendo a los jugadores la posibilidad diaria de obtener premios atractivos. La dinámica de este juego permite a los participantes seleccionar un número de cuatro dígitos dentro del rango de 0000 a 9999 y definir el monto de dinero que desean apostar según las modalidades disponibles.

Horarios Oficiales del Sorteo Nocturno

La Lotería Caribeña Noche establece horarios estrictos para la realización de sus sorteos diarios, garantizando puntualidad y transparencia en el proceso. La hora exacta del sorteo se fija a las 10:34 p.m. para los días hábiles, mientras que para los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:34 p.m.

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El último resultado del sorteo correspondiente al martes 17 de noviembre de 2026 fue anunciado inmediatamente después de la apertura de las cajas. Este resultado es fundamental para los jugadores que desean verificar sus boletos y determinar si han acertado con las cifras seleccionadas, iniciando el proceso de validación de sus apuestas.

Estructura y Plan de Premios Chance

El mecanismo de premios en La Caribeña Noche depende directamente de la cantidad de cifras acertadas y del valor apostado, lo que significa que no todas las apuestas tienen el mismo pago. El sistema está diseñado para que una apuesta que acierta una mayor cantidad de cifras represente un premio superior, variando según la modalidad elegida.

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El plan de premios habitual establece pagos específicos por cada peso apostado, comenzando con 4 cifras directas o Pleno, que otorgan $4.500 por cada peso apostado. Las 4 cifras combinadas ofrecen $208 por peso, mientras que las 3 cifras directas pagan $400 y las 3 cifras combinadas otorgan $83 por cada peso invertido en la jugada.

Para los jugadores con coincidencias menores, La Caribeña Noche incluye premios accesibles como 2 cifras o Pata, que valen $50 por cada peso apostado. Asimismo, la opción de 1 cifra o Uña permite recuperar parte de la inversión con un pago de $5 por cada peso jugado, manteniendo la emoción del juego.

Regulación Fiscal de Ganancias Locativas

En Colombia, las ganancias obtenidas de la lotería están sujetas a impuestos específicos que los jugadores deben conocer antes de reclamar sus premios. Las ganancias se consideran una renta ocasional, sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional, el cual se aplica exclusivamente a premios que exceden un umbral determinado.

La base de cálculo para este impuesto requiere verificar si el monto del premio supera el umbral establecido para la base gravable. La tarifa impositiva se calcula aplicando un 20% sobre el monto que excede el umbral exento, el cual en 2024 fue fijado en 6.000 UVT.

El valor de la UVT para 2024 se aproxima a 42.410 pesos colombianos, lo que sitúa el umbral exento en unos 254.460.000 pesos colombianos. Para premios superiores a este monto, es obligatorio pagar el impuesto sobre el exceso, por lo que se recomienda consultar con un asesor fiscal para cumplir con la normativa actual.

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Requisitos y Proceso de Cobro del Premio

Para participar en La Caribeña Noche, los jugadores adquieren sus boletos en puntos de venta autorizados bajo el principio de que quien la gana es quien la goza. Al verificar los resultados, el ganador debe presentar el tiquete original en perfecto estado, sin roturas, enmendaduras o tachaduras, y con el código de barras legible.

Es obligatorio presentar el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, sin admitir fotocopias ni contraseñas sin hologramas. Los participantes deben ser mayores de edad para poder cobrar el premio, asegurando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio del chance Caribeña Noche. Para premios menores a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos y el tiquete en el punto de venta. Los premios medios, entre 48 y 181 UVT, requieren diligenciar formularios de identificación como SIPLAFT.

Los premios altos, superiores a 182 UVT, exigen formatos especiales de identificación y certificación bancaria reciente a nombre del ganador para transferencias electrónicas. El reclamo puede realizarse en el punto de venta si el monto lo permite, o en oficinas autorizadas del operador para montos mayores.