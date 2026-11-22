Conoce los detalles del sorteo de Lotería del Cauca del sábado 21 de noviembre de 2026. Información sobre premios, horarios de transmisión y cómo cobrar en Popayán.

La Lotería del Cauca, institución con sede en Popayán y una trayectoria que data desde 1923, llevó a cabo su sorteo semanal correspondiente al sábado 21 de noviembre de 2026. Este evento, transmitido en vivo por el Canal Uno a las 11:00 de la noche, continuó con su misión de generar recursos para el sector salud y el empleo en el suroccidente colombiano.

Detalles del sorteo Lotería del Cauca

El plan de premios ofrecido para esta edición del sábado incluía un Premio Mayor cuantificado en $8.000 millones de pesos. Además de la jackpot principal, el sorteo contemplaba múltiples premios secos de diferentes montos para los afortunados participantes.

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La estructura de premios secos establecía la adjudicación de un solo premio de $300 millones y otro de $200 millones. También se distribuyeron dos premios secos de $100 millones y tres premios de $50 millones, completando la escala de recompensas inmediatas.

Adicionalmente, el sorteo asignó veintisiete premios secos de $10 millones cada uno, ofreciendo una amplia oportunidad de recuperación de la inversión a los jugadores que adquirieron billetes en toda la región del Cauca y alrededores.

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Proceso de cobro y requisitos fiscales

Para acceder a los fondos ganados, los participantes deben tener en cuenta el plazo establecido por el Decreto 2975 de 2004, que fija un máximo de 30 días para presentar el billete y solicitar el pago. Es indispensable llevar el billete original o las fracciones ganadoras junto con el documento de identidad.

Los ganadores de premios superiores a $2.360.000 están sujetos a una retención en la fuente del 20%. Para este proceso fiscal obligatorio, es requerido presentar el certificado de Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía.

Para las cantidades menores, como los premios secos, los jugadores pueden dirigirse a un distribuidor autorizado o lotero de confianza. El distribuidor evaluará su capacidad de pago inmediata o recogerá los datos para verificar la autenticidad del billete ante la Lotería del Cauca en Popayán.

En el caso específico del Premio Mayor de $8.000 millones, el reclamo se realiza exclusivamente en la Oficina Comercial principal ubicada en la Carrera 7 # 1N-66, en Popayán. Allí se debe levantar el acta de pago con la documentación completa, incluyendo certificación bancaria.

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Información práctica y canales de comunicación

El valor de entrada para participar en estos sorteos se mantiene estable, con un billete completo de $16.000 dividido en cuatro fracciones, lo que permite a los aficionados invertir $4.000 por fracción. Esta modalidad facilita la participación masiva en la lotería.

Los ciudadanos que requieren asistencia o tienen dudas sobre sus premios pueden comunicarse con la institución a través de la línea gratuita 018000930320 o por PBX al (60) 28233856. También está disponible la atención ciudadana al (57+2) 888 03 04.

La sede administrativa de la Lotería del Cauca se encuentra en la Carrera 7 # 1-66, Edificio Lotería del Cauca, con código postal 190002 en Popayán. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:15 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.