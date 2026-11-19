La Lotería del Meta entregó un premio mayor de 1.800 millones de pesos el 18 de noviembre de 2026. Conozca cómo reclamar su premio en Villavicencio o puntos autorizados.

El miércoles 18 de noviembre de 2026, la Lotería del Meta realizó uno de sus sorteos semanales tradicionales a las 10:30 p.m., destinando un premio mayor excepcional de 1.800 millones de pesos a sus ganadores. Este evento azaroso, conocido popularmente como 'La Llanerita de los Colombianos', ofreció una bolsa de premios significativa que incluyó múltiples premios secos de diversos valores y mantuvo a miles de apostadores en vilo durante la transmisión oficial.

Detalles del Sorteo y Bolsa de Premios

La Lotería del Meta confirmó la entrega del acumulado principal de 1.500 millones de pesos y una estructura diversificada de premios para aumentar las probabilidades de acierto. El plan de premios incluyó un seco único de 200 millones, uno de 100 millones, dos de 60 millones, cinco de 30 millones, diez de 10 millones y veintiséis de 6 millones. Los ganadores deben verificar sus billetes cuidadosamente a través de los canales oficiales para evitar fraudes y asegurar la autenticidad de sus datos.

Also read Sorteo La Caribeña Noche: Fechas, Premios y Cómo Cobrar Ganancias 2026

Requisitos para Reclamar Premios en Colombia

Los ganadores de la Lotería del Meta deben presentar un Certificado del Registro Único Tributario (RUT) y una copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 por ciento junto con el billete original en buen estado. Por ley, en Colombia bajo la Ley 1393 de 2010, existe un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio; pasado este tiempo, los fondos se destinan a los fondos de salud pública.

Cobertura Geográfica y Sedes de Pago

Los premios menores a cinco millones de pesos pueden reclamarse en cualquier punto de distribución autorizado a nivel nacional, facilitando la recuperación inmediata para pequeños ganadores. En el caso de premios superiores a este valor, el ganador debe dirigirse personalmente a la sede principal de la Lotería del Meta, ubicada en la calle 38 número 32-37 en el Centro del Edificio Parque Santander de Villavicencio.

Advertisement

Retenciones Fiscales y Control Bancario

Si el premio supera el tope de UVT estipulado por la DIAN para retención en la fuente, se aplicará un descuento automático del 20 por ciento por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. Para el año 2026, los premios de azar mayores a 2.251.000 pesos aproximadamente están sujetos a esta retención, y el sitio entregará el valor neto junto con el certificado de retención correspondiente.

Estructura Documental por Nivel de Premio

Para premios de alto valor superiores a 182 UVT, se exige diligenciar formatos especiales de identificación y presentar una certificación bancaria reciente de no más de 30 días a nombre del ganador para el desembolso. Los premios entre 48 y 181 UVT requieren el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT, mientras que los inferiores solo exigen el documento básico y el tiquete en perfecto estado.