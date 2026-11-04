Sorteo MiLoto 635: Acumulado sube a $500 millones tras no haber ganador

El premio mayor del MiLoto 635 se incrementa a $500 millones. Se detallan los números ganadores, la cantidad de premios repartidos y las condiciones para reclamar.

El sorteo número 635 del juego MiLoto, realizado el martes 3 de noviembre de 2026, finalizó sin ningún ganador en la categoría principal. Los números seleccionados por el sistema fueron el 08, el 13, el 20, el 24 y el 25. Al no haber ningún apostador que acertara las cinco cifras, el premio mayor no se adjudicó y el acumulado aumentó.

El fondo de premios, que estaba establecido en $450 millones para este evento, se incrementa en $50 millones. Esto significa que el próximo sorteo tendrá un premio mayor valorado en $500 millones para el jugador, o grupo de jugadores, que acierte la combinación completa. Este incremento responde a la normativa que permite que los premios no ganados se acumulen para la siguiente extracción.

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Resultados del Sorteo MiLoto 635

La premiación total en este sorteo ascendió a $128.016.600. Esta suma fue repartida entre 14.066 ganadores que lograron acertar en las categorías de dos, tres y cuatro coincidencias. Aunque la categoría principal quedó vacía, el juego cumplió con sus obligaciones de pago en las divisiones menores.

En la categoría de cuatro aciertos, 28 jugadores lograron el hito. Cada uno de estos premiados recibirá $987.100. El total desembolsado en esta división fue de $27.638.800. Esta fue la categoría con menos ganadores en este sorteo específico.

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La siguiente categoría en importancia contó con 1.114 apostadores que lograron tres coincidencias. El premio individual para estos ganadores fue de $43.700. En conjunto, el dinero repartido en esta sección alcanzó los $48.681.800.

Detalle de Premios por Categoría

La categoría de dos aciertos fue la más numerosa en términos de premiados. Un total de 12.924 personas recibieron un premio por este concepto. Cada ganador recibió $4.000, lo que representa un desembolso total de $51.696.000.

Este monto de $51.696.000 es el más alto entre todas las categorías que tuvieron ganadores en este sorteo. Los ganadores de dos aciertos representan cerca del 92 % del total de personas premiadas en el sorteo 635. Esta concentración de premios en la categoría menor es una característica habitual en sorteos sin ganador principal.

Los números que dieron premio fueron el 08, el 13, el 20, el 24 y el 25. Quienes tengan un tiquete con alguna de estas combinaciones deben verificar sus números en los canales oficiales del juego. Es fundamental revisar las condiciones, los plazos y los puntos autorizados para el cobro.

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Reclamo de Premios y Consideraciones Fiscales

Se recomienda a todos los ganadores conservar el tiquete original en buen estado. Este documento es el requisito indispensable para reclamar cualquier premio. La integridad física del tiquete es crucial para validar la compra.

Para los montos de mayor valor, pueden aplicarse retenciones tributarias establecidas por la ley colombiana. Por esta razón, el valor final recibido por los ganadores puede ser inferior al premio anunciado públicamente. Es importante consultar las implicaciones fiscales antes de realizar el reclamo.

Próximos Pasos en el Juego MiLoto

El acumulado de $500 millones se mantendrá para el siguiente sorteo. Este valor corresponde al monto que recibiría el jugador, o se repartiría entre los jugadores, que acierte los cinco números en el próximo resultado. No hay fecha específica mencionada para este próximo sorteo, pero el monto sigue creciendo.

Los participantes pueden seguir verificando sus combinaciones en las plataformas oficiales. La transparencia en los pagos y la acumulación de premios son claves para mantener la confianza en el sistema de loterías. La próxima extracción será la oportunidad para que el premio de $500 millones sea adjudicado.