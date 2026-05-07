Sorteos de la Lotería del Valle, del Meta y de Manizales: resultados y premios millonarios

Este miércoles 6 de mayo de 2026 se realizaron los sorteos de la Lotería del Valle, del Meta y de Manizales, con premios mayores que superaron los 9.000 millones de pesos. Además, se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha, generando gran expectativa entre los jugadores.

La Lotería del Valle es uno de los sorteos más esperados por los colombianos, ya que se realiza todos los miércoles a las 10:30 de la noche, coincidiendo con otros sorteos importantes como la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta.

Este evento semanal atrae a miles de personas que esperan con ansias la posibilidad de ganar grandes premios. En caso de que la fecha habitual del sorteo coincida con un día festivo, la entidad organizadora ha establecido que el evento se posponga para el siguiente día hábil, asegurando así que no se pierda la oportunidad de participar.

Los interesados en seguir el sorteo en vivo pueden hacerlo a través de las plataformas oficiales de la entidad, como YouTube Live o Facebook Live, donde se transmite el evento en tiempo real para que nadie se pierda el emocionante momento del anuncio de los números ganadores. Este miércoles 6 de mayo de 2026, la Lotería del Valle ofreció un premio mayor de 9.000 millones de pesos, una cifra que sin duda captó la atención de muchos jugadores.

Además, los participantes pueden consultar todos los resultados de los demás premios en la página oficial de la entidad, donde se publican de manera detallada y actualizada. Por otro lado, ese mismo día también se jugaron otros sorteos importantes como la Lotería del Meta, con un premio mayor de 1.800 millones de pesos, y la Lotería de Manizales, que ofreció un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Estos sorteos, junto con el Baloto, que se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, forman parte de los eventos más esperados por los amantes de los juegos de azar en Colombia. El Baloto, en particular, es conocido por sus acumulados y sus premios millonarios, y los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del Canal 1 o en las plataformas de Facebook Live y YouTube Live.

Es importante recordar que el costo del boleto para el Baloto es de 5.700 pesos, una inversión que muchos están dispuestos a hacer por la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero. Este 6 de mayo de 2026, se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha, generando aún más expectativa entre los participantes





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