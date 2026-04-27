Sospechas y Confidencialidad rodean millonaria contratación en Cenit, filial de Ecopetrol

Un nuevo proceso de contratación por 400 mil millones de pesos en Cenit, similar a uno cancelado en Ocensa por irregularidades, genera controversia por su hermetismo y posibles vínculos políticos. La Procuraduría ha solicitado transparencia, pero la filial de Ecopetrol no ha cumplido. Además, se investiga la contratación de una firma de abogados con escaso capital financiero.

Una fuerte advertencia sobre la confidencialidad marcó el inicio de un proceso de preselección en Cenit , filial de Ecopetrol , para la provisión de servicios de telecomunicaciones, comunicaciones unificadas, centros de datos y canales de Internet.

Este proceso, que involucra cerca de 400 mil millones de pesos, ha generado inquietud en el sector tecnológico debido a su hermetismo y a las similitudes con una licitación anterior cancelada en medio de controversias en Ocensa, otra filial de Ecopetrol. La advertencia inicial, que prohibía el uso de la información sin autorización escrita, fue el primer indicio de un proceso que se desarrolla bajo un velo de secretismo.

La preocupación radica en que el proceso actual parece replicar el fallido intento de Ocensa, donde se denunció la intención de aceptar equipos repotenciados (usados) a pesar de las advertencias de la Procuraduría. Este intento previo incluso provocó un conato de renuncia del entonces jefe de Ocensa, David Riaño, quien alegó que sus advertencias sobre las irregularidades en la contratación fueron ignoradas.

Ahora, voces del sector, incluyendo fuentes cercanas al gobierno saliente de Gustavo Petro, exigen a Cenit que haga público el proceso de selección para garantizar la transparencia y evitar que se repitan las circunstancias que llevaron a la cancelación de la licitación en Ocensa. Se solicita investigar si el proceso fue simplemente transferido de Ocensa a Cenit, y si, en caso afirmativo, se realizó un traslado presupuestal bajo las debidas normas y condiciones.

La Procuraduría ya ha instado a Cenit a publicar los documentos del proceso en la plataforma Secop II, pero hasta el momento esta solicitud ha sido ignorada, según fuentes internas de la filial. La instrucción prevaleciente es que el contrato se adjudique, independientemente de las preocupaciones sobre la transparencia.

Además de las dudas sobre el proceso de selección de proveedores de tecnología, se investiga la contratación de la firma de abogados Gesycobro, que recibió un contrato de 23 mil millones de pesos en diciembre pasado a pesar de su modesto capital financiero (117 millones de pesos). Se ha revelado que varios de los abogados contratados a través de Gesycobro tienen vínculos con el departamento del Huila, de donde es originario Jorge 'Tito' Murcia Olaya, actual vicepresidente legal de Cenit.

Cenit defiende la legalidad de la contratación de Gesycobro, pero fuentes internas anticipan que la junta directiva de Ecopetrol podría solicitar información detallada sobre ambos contratos –el de tecnología y el de los abogados– o, alternativamente, permanecer en silencio hasta que la Procuraduría emita un pronunciamiento. Este último escenario se considera poco probable, dado el antecedente del caso de Ricardo Roa, quien enfrentó una doble imputación penal y en el que la junta directiva de Ecopetrol fue objeto de críticas.

Dos informes recientes de agencias calificadoras han evidenciado las debilidades y fisuras de la junta directiva, que actualmente está alineada en su mayoría con el principal accionista: el Gobierno. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos de contratación en Cenit y Ocensa, y subraya la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable.

La Procuraduría se espera que se pronuncie en los próximos días sobre la solicitud de publicidad del proceso, mientras que la junta de Ecopetrol se encuentra en una encrucijada entre la solicitud de información y el riesgo de ser percibida como cómplice de posibles irregularidades





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