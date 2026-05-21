SpaceX sale a bolsa con ambición de llevar un millón de humanos a Marte

Este anuncio representa uno de los puntos de inflexión más importantes para el sector espacial y tecnológico y busca tener la flota lista para 2050.

SpaceX sale a la bolsa con una meta extraordinaria para Elon Musk : llevar un millón de humanos a Marte. Durante la presentación se reveló un llamativo detalle sobre las bonificaciones.

Durante los últimos años, SpaceX ha estado avanzando en su camino hacia la privatización, y este miércoles representó uno de los momentos más importantes en su historia financiera. Durante la presentación, SpaceX mostró que había presentado ante las autoridades de Estados Unidos los documentos para salir a la bolsa en Wall Street. Durante la presentación, Musk ha divulgado una ambición revolucionaria para la humanidad: llevar un millón de humanos a Marte.

Esta meta podría requerir una inversión de 75.000 millones de dólares. Según Space News, SpaceX espera recaudar 75.000 millones de dólares y su participación accionaria podría tener un valor estimado de 735.000 millones de dólares, incluso antes de que un solo ser humano pise el planeta rojo. Bajo este escenario, la empresa planea desarrollar una flota de 1.000 naves Starship y transportar al planeta red por tres lanzamientos diarios





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spacex Elon Musk Salir A Bolsa Meta De Llevar A Un Millón De Humanos A Marte Investment De 75.000 Millones De Dólares Plataformas De Transporte Espacial Planeta Rojo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Dorado Mañana: este es el resultado del sorteo del miércoles de mayo de 2026Conozca el resultado del último sorteo Dorado Mañana del miércoles 20 de mayo de 2026.

Read more »

Este es el único banco en Colombia que le compra billetes y monedas antiguasConozca cómo es el proceso para cambiar el dinero que ya no está en circulación.

Read more »

Este es el pueblo más frío de Colombia a pocas horas de Bogotá: planes para este 2026Ubicado a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, este pueblo se caracteriza por registrar temperaturas bastante bajas durante gran parte del año.

Read more »

Defensa Costera 2050: así avanzan las obras en CartagenaLos trabajos que se ejecutan en varios frentes estratégicos buscan reducir la erosión, recuperar playas y preparar a la ciudad ante fenómenos climáticos.

Read more »