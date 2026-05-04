Spirit Airlines se declara en quiebra dejando a miles de colombianos varados

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines se declaró en quiebra, afectando a miles de viajeros colombianos y generando una crisis en la conectividad aérea con Estados Unidos. Avianca, LATAM y JetBlue ofrecen soluciones de respaldo.

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines se ha declarado en quiebra, lo que ha generado una situación de crisis para miles de viajeros colombianos debido al fracaso de un acuerdo de rescate financiero.

Gustavo Moreno Cubillos, secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), explicó que la situación se agravó por desacuerdos entre los acreedores, impidiendo la finalización de un plan de salvamento a pesar de las expectativas iniciales dentro del proceso del Capítulo 11 en Estados Unidos. Esta declaración de quiebra impacta directamente a un estimado de 10.000 pasajeros que se encuentran en medio de sus viajes, con vuelos de ida ya iniciados y la necesidad de regresar a sus puntos de origen.

La aerolínea tenía una presencia importante en Colombia, conectando ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Pereira con destinos clave en Estados Unidos, principalmente Fort Lauderdale y Orlando. La Aerocivil había anticipado una resolución favorable, pero los desacuerdos entre los acreedores llevaron a la suspensión de los servicios el sábado pasado. Ante esta emergencia, el gobierno colombiano y otras aerolíneas han activado mecanismos de apoyo para evitar que los pasajeros queden varados.

Avianca ha establecido un paquete de respaldo para los pasajeros afectados, ofreciendo soluciones de reubicación a través de sus rutas. LATAM y JetBlue también han manifestado su disposición a colaborar, aunque con diferentes niveles de formalización. Si bien JetBlue ofreció su solidaridad, aún no se ha concretado un paquete completo para proteger a los pasajeros.

La instrucción para los viajeros afectados es dirigirse a los mostradores de Avianca, LATAM y JetBlue, presentando su código de reserva o pasabordos para ser reubicados, siempre y cuando haya disponibilidad en los vuelos de estas aerolíneas. La Aerocivil también ha informado que Spirit Airlines ha habilitado canales digitales para procesar las solicitudes de reembolso. Se estima que las respuestas a estas solicitudes tardarán entre 5 y 10 días, bajo la supervisión de la Superintendencia de Transporte.

Es importante destacar que, aunque Spirit Airlines es una empresa extranjera, cuenta con una sucursal y un representante legal en Colombia, lo que implica que el proceso de bancarrota en Estados Unidos tendrá efectos directos y responsabilidades en el país. Actualmente, la prioridad de la autoridad aeronáutica es atender la emergencia, con personal del Servicio al Usuario (SAU) desplegado en todos los aeropuertos afectados para brindar asistencia a los pasajeros.

La situación es compleja y requiere una coordinación efectiva entre las aerolíneas, el gobierno y las autoridades competentes para minimizar el impacto en los viajeros y garantizar sus derechos. Se espera que en los próximos días se puedan establecer mecanismos más claros y eficientes para la reubicación de los pasajeros y la devolución de los fondos, asegurando una respuesta adecuada a esta crisis aérea. La Aerocivil continuará monitoreando la situación y brindando información actualizada a los viajeros afectados





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spirit Airlines Quiebra Colombia Aerocivil Avianca LATAM Jetblue Viajeros Reubicación Refundos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aeronáutica Civil atiende a pasajeros afectados por la cancelación de Spirit AirlinesLa Aeronáutica Civil de Colombia informa sobre el plan de atención a los pasajeros afectados por la suspensión total de operaciones de Spirit Airlines a partir del 2 de mayo de 2026, tras no superar su proceso de reorganización en Estados Unidos. Se estima que 10.000 pasajeros colombianos se ven afectados.

Read more »

Aerocivil activa plan de contingencia tras cancelación total de vuelos de Spirit AirlinesAutoridades y aerolíneas articulan medidas para mitigar el impacto en los viajeros.

Read more »

Suspensión de operaciones de Spirit Airlines y respuesta de otras aerolíneasSpirit Airlines suspendió abruptamente sus operaciones debido a problemas financieros y el fracaso de negociaciones con acreedores. Otras aerolíneas estadounidenses y Avianca en Colombia ofrecen asistencia a los pasajeros afectados, incluyendo tarifas preferenciales y reembolsos.

Read more »

Gobierno Trump activa plan de apoyo tras cierre de Spirit Airlines: acuerda plan con aerolíneasEl presidente estadounidense anunció una ayuda para los pasajeros y empleados de la aerolínea, tras el cierre definitivo de operaciones de la empresa por falta de recursos gubernamentales.

Read more »

¿Quién les responde a los miles de pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines?El cierre inesperado ha ocasionado una crisis en los principales aeropuertos de Estados Unidos.

Read more »