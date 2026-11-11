Spotify expande voces de AI DJ: nueve nuevas opciones y control de comentarios

Spotify lanza nueve voces nuevas para su AI DJ, incluidas dos en español, y permite desactivar los comentarios entre canciones, ofreciendo mayor personalización a usuarios premium.

La plataforma de música Spotify ha ampliado su sistema de locución artificial Dieta Alimentos DJ con nueve voces adicionales, dos de las cuales en español. A partir del 10 de noviembre, los usuarios Premium pueden elegir entre diferentes acentos y decidir si desean que el locutor hable entre canciones o prefieren escuchar solo la música.

Amplia selección de voces y control de intervención

Según la compañía, las nuevas voces incluyen a Nico, descrito como auténtico y cercano, y a Fabi, caracterizada como ingeniosa y anticipativa. Estas voces provienen de México y ya están disponibles en Colombia. Además, en inglés se suman siete voces de diferentes regiones, con ejemplos como Casey, con voz cálida, o Declan, un irlandés apasionado y curioso.

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El cambio permite a los usuarios desactivar la función de comentarios entre bloques. El AI DJ brota solo con frases breves cuando se activa o se cambia el entorno de música. La activación se realiza desde la app móvil: buscar "DJ", seleccionar la voz y la opción de comentarios, y pulsar play.

Posiciones de los usuarios y sostenibilidad de la experiencia

Los usuarios de Spotify Premium que ya habían experimentado el AI DJ desde febrero de 2023, ahora pueden personalizar su experiencia con un mayor número de voces y la opción de silencio. La compañía afirma que el proceso se implementa gradualmente, por lo que algunas cuentas todavía no tienen acceso a todas las voces.

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Los comentarios de los usuarios apuntan a un deseo de mayor control sobre la narración. Esta característica refleja la tendencia de las plataformas de streaming de ofrecer un mayor grado de personalización, ajustándose a los gustos y la identidad de cada oyente.

Impacto en la audiencia y próximos pasos para Spotify

Con la expansión de voces y la posibilidad de desactivar el monólogo, Spotify garantiza que su AI DJ se asemeje más a una emisora individual. Ahora los oyentes pueden decidir quién los acompaña o si prefieren la música sin interrupciones. Se espera que las nuevas voces y opciones se distribuyan en todos los mercados con disponibilidad de DJ antes del próximo trimestre.

La actualización continúa como parte de la estrategia de Spotify para enriquecer la experiencia de usuario. Los desarrolladores planean evaluar la aceptación de la amplia gama de voces y la funcionalidad de silencio para futuros iteraciones de la IA de DJ.