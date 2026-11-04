Spotify lanza herramienta de remixes con IA en 2027 por 5 dólares mensuales

Spotify desarrollará una herramienta de inteligencia artificial para que los usuarios creen remixes de canciones. El servicio de pago llegará a principios de 2027 con un coste de 4 a 5 dólares al mes.

Spotify ha anunciado el desarrollo de una nueva herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial, diseñada específicamente para permitir que los usuarios generen contenido musical personalizado. Esta plataforma de transmisión de música mantiene conversaciones activas con importantes discográficas y artistas para configurar un complemento de pago que pondrá sus catálogos a disposición de la IA generativa. La compañía ya anticipó este proyecto en mayo del año actual, confirmando su intención de transformar la interacción de los oyentes con el contenido licenciado.

Características de la herramienta de IA

El objetivo central de esta nueva función es permitir a los usuarios crear sus propias versiones y remezclas de canciones ya existentes en la biblioteca de la plataforma. A diferencia de otros servicios como Suno, que permiten generar canciones completamente nuevas desde cero, Spotify no autorizará la creación de obras originales sin base en tracks preexistentes. Según han informado fuentes cercanas a la plataforma citadas por Financial Times y recogidas por Europa Press, la herramienta se centrará exclusivamente en la modificación y reimaginación de los archivos musicales ya licenciados por la empresa.

Also read Bolívar prepara su agenda ciudadana para 2027: conozca fechas claves

Acuerdos con discográficas y artistas

La plataforma de streaming de música mantiene actualmente conversaciones con discográficas y artistas para dar forma a un complemento de pago que pondrá sus canciones a disposición de la IA generativa. Spotify ya ha cerrado acuerdos de licencia con Universal Music Group, Merlin y Believe, y sigue en conversaciones con Sony Music y Warner Music. La intención es que los titulares de los derechos de autor obtengan un pago por las canciones originales que se utilizan en las modificaciones creadas por los usuarios. Esta estrategia busca alinear los intereses de la plataforma con los de la industria musical tradicional, garantizando una compensación económica justa por el uso de sus activos intelectuales.

Advertisement

Impacto en listas y próximos pasos

La compañía también contempla hacer que esos remixes y versiones generados con IA aparezcan en las listas de reproducción, y que las reproducciones cuenten para las canciones originales en las listas de éxitos de Spotify. Aunque no hay una fecha concreta en la agenda, podría coincidir con la entrega de los premios Grammy en febrero de 2027. Tendrá, además, un coste de unos 4 o 5 dólares al mes, que se sumarían a cualquier otra suscripción de pago que tuvieran activa los usuarios. Esta estructura de precios busca ofrecer un valor añadido sin representar una barrera significativa para la adopción masiva del servicio entre los suscriptores existentes.