Sr. Ramírez pide una presencia permanente del Estado para derrotar la violencia y avanzar en la paz en su territorio.

Sr. Ramírez pide que se adopten acciones letales para derrotar la violencia en su territorio después que se publica un ataque a miembros del Ejército que dejó a cuatro soldados profesionales muertos y otros tres uniformados heridos. Ramírez también habla sobre la presencia permanente del Estado y la búsqueda de paz dentro del departamento.

Juan Pablo Ramírez confirmó que los ataques en el territorio colombiano han deambular hacia pior y pidió acciones letales para evitar nuevos actos violentos después de que cuatro soldados profesionales perdieron la vida en ataque a miembros del Ejército en el caserío de Buenos Aires.

Nacionalmente, el funcionario criticó que la situación de seguridad continúe siendo criticada y pidió una mayor presencia del Estado en el territorio. En particular, Ramírez señaló que la violencia registrada en las últimas horas refleja una problemática que ha estado afectando a al departamento desde hace varios años y que las comunidades siguen enfrentando escenarios de inseguridad.

Según Ramírez, es crucial que el Estado mantenga una presencia constante en la zona para enfrentar la violencia y avanzar en la búsqueda de paz dentro del departamento. Ramírez también habló sobre lauture proyectada por parte de la Fuerza Pública y los grupos violentos y pide una presencia permanente del Estado en la zona para que estos grupos puedan entrar a reunirse y buscar la paz que tanto anhelamos en nuestro territorio





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