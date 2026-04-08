Standard & Poor's rebaja la calificación crediticia de Colombia a BB- y cambia la perspectiva a estable

La agencia calificadora Standard & Poor's ha rebajado la calificación crediticia de Colombia, generando preocupación por los desafíos fiscales y económicos del país. Expertos analizan las implicaciones y consecuencias de esta decisión en la economía.

La agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación crediticia de Colombia de BB a BB- y, adicionalmente, modificó la perspectiva de negativa a estable. Esta decisión, que ha generado preocupación en diversos sectores económicos y políticos del país, refleja una evaluación de los desafíos fiscales y económicos que enfrenta Colombia en el horizonte próximo.

El análisis del Grupo de Investigaciones del Banco de Bogotá, uno de los primeros en reaccionar, señala que la rebaja se fundamenta en la previsión de déficits fiscales elevados en los próximos años. El informe de S&P resalta el impacto positivo del gasto público en la economía y el empleo, pero al mismo tiempo expresa inquietud por las elevadas expectativas de inflación, el aumento del déficit de cuenta corriente y el crecimiento de la deuda externa. Esta combinación de factores ha llevado a la agencia a tomar una decisión que impacta directamente en la percepción de riesgo del país y, por ende, en su capacidad para acceder a financiamiento en condiciones favorables. La rebaja de la calificación, por tanto, incrementa los costos de endeudamiento y podría desincentivar la inversión extranjera directa, con consecuencias negativas para el crecimiento económico y la generación de empleo. La señal emitida por S&P es un claro llamado de atención sobre la necesidad de adoptar políticas fiscales prudentes y encaminadas a controlar el endeudamiento, así como a fortalecer la estabilidad macroeconómica para recuperar la confianza de los inversionistas y asegurar un crecimiento sostenible.\La voz de José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos, ANIF, también se hizo oír ante la noticia. El economista manifestó su preocupación por el posicionamiento de Colombia en un grupo de países con calificaciones similares, entre los que se encuentran Turquía, Honduras y Mongolia. López advirtió que la rebaja aleja al país del grado de inversión, lo que implica mayores dificultades para acceder a financiamiento en mercados internacionales. S&P, en su análisis, proyecta un incremento de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, lo que agrava aún más la situación. La preocupación del economista radica en las implicaciones que esta situación tiene para la economía colombiana, como el encarecimiento del crédito, la disminución de la inversión y un menor crecimiento económico. Es crucial que el gobierno tome medidas urgentes para revertir esta tendencia y restaurar la confianza de los mercados. La pérdida del grado de inversión tendría consecuencias a largo plazo para el desarrollo del país, dificultando la implementación de políticas públicas y la ejecución de proyectos de infraestructura.\María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), expresó su preocupación y advirtió sobre las posibles consecuencias de esta rebaja en la inversión extranjera. Lacouture enfatizó la importancia de la confianza y la estrategia para atraer capitales, señalando que Colombia tiene el potencial para atraer inversión, pero que las decisiones gubernamentales podrían estar generando el efecto contrario. La dirigente empresarial destacó que la “irresponsabilidad” del gobierno es asumida finalmente por los ciudadanos, manifestada en un aumento de la deuda, una disminución del empleo, menos inversión social y, en consecuencia, un menor crecimiento económico. La rebaja de la calificación crediticia se suma a otros desafíos que enfrenta la economía colombiana, como la inflación, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas. Es fundamental que el gobierno implemente políticas que generen confianza en los inversionistas, promuevan la estabilidad económica y garanticen un crecimiento sostenible. Esto implica, entre otras cosas, controlar el gasto público, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos, y promover un entorno favorable para la inversión. La recuperación de la confianza de los mercados es crucial para asegurar el futuro económico del país





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